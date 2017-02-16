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Возбуждено производство по делу о банкротстве Ивацевичского завода ЖБИ
17.02.2017 07:26 — Новости Экономики | Tut.by
Возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО «Ивацевичский завод ЖБИ»,
Процесс ликвидации ОАО был начат еще в феврале 2014 года согласно принятому решению внеочередного общего собрания акционеров, а также решению Брестского облисполкома. За период ликвидации провели более 30 аукционов по продаже имущества предприятия, его стоимость постоянно уменьшалась вплоть до 60%. Однако имущества, выявленного в процессе ликвидации, все равно оказалось недостаточно для расчетов с кредиторами. С заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) обратился должник в лице председателя ликвидационной комиссии.
Согласно определению судьи от 8 февраля 2017 года, в отношении Ивацевичского завода ЖБИ возбуждено производство об экономической несостоятельности (банкротстве), открыто конкурсное производство. Управляющим по делу о банкротстве должника суд назначил ООО «Центр правовых услуг».
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Управляющим по делу о банкротстве должника суд назначил ООО "Центр правовых услуг".
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