Возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО «Ивацевичский завод ЖБИ», сообщили в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Процесс ликвидации ОАО был начат еще в феврале 2014 года согласно принятому решению внеочередного общего собрания акционеров, а также решению Брестского облисполкома. За период ликвидации провели более 30 аукционов по продаже имущества предприятия, его стоимость постоянно уменьшалась вплоть до 60%. Однако имущества, выявленного в процессе ликвидации, все равно оказалось недостаточно для расчетов с кредиторами. С заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) обратился должник в лице председателя ликвидационной комиссии.

Согласно определению судьи от 8 февраля 2017 года, в отношении Ивацевичского завода ЖБИ возбуждено производство об экономической несостоятельности (банкротстве), открыто конкурсное производство. Управляющим по делу о банкротстве должника суд назначил ООО «Центр правовых услуг».