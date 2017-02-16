Переходим к выбору краски. Мария предлагает два варианта — Alpinaили Caparol. Последний будет дороже, но качественнее. Первый вариант будет хорошо укатываться только в светлых цветах. Для ярких стен дизайнер настоятельно рекомендует выбирать более дорогую каску. Если выбирать Alpina, то для прихожей и кухни выбирайте краску с пометкой «для кухонь и ванн», она моющаяся — Br24,89 (2,5 литра). Для жилой комнаты — с пометкой «Детская», она менее токсична и гипоаллергенна — Br25,29 (2,5 литра). Для потолка подойдет серия с пометкой «экстробелая, интерьерная» — Br16,89 (2,5 литра).

Переходим к Caparol. Для кухни и прихожей подойдет серия Samtex 7 для нейтральных цветов — Br75,99 (5 литров) и Amphibolin1 для ярких цветов — Br139,90 (5 литров). Есть еще PremiumColor глубокоматовый — идеальный вариант для ярких цветов. Его стоимость «кусается», конечно, — Br239,90 (5 лиров). Зато эта краска устойчива к механическим повреждениям.

— Перейдем к полу. Паркетную доску мы не рассматриваем, так как это прилично дорого. Была идея подобрать виниловое покрытие, однако его в магазине попросту не было. Выбор ламината велик, выбирать есть из чего. Этот материал пойдет у нас и на кухню, и в комнату, и в пригожий. Вообще, на кухне в идеале нужна плитка, но если мы экономим, то выбора нет, будет ламинат. Советую взять его с небольшим запасом, чтобы была возможности его переложить, где нужно. Подложку под ламинат я бы советовала использовать пробковую.

Дизайнер остановила свой выбор на нескольких вариантах. Оба от фабрики Egger. Первый — серии Дуб Кунгур. Его стоимость — Br15,96 за кв.м. У него достаточно нейтральный, приглушенный. Это достаточно практичны й вариант, его будет удобно убирать.