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Выбираем с дизайнером недорогие отделочные материалы для стильного ремонта: цены, аналоги дорогих брендов
17.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Вместе с Марией мы подбирали материалы для условной однокомнатной квартиры площадью 43-45 кв.м. В задачу дизайнера входило подобрать материалы для современного ремонта с элементами скандинавского стиля или лофта в нейтральной цветовой гамме. С яркими акцентами лучше экспериментировать в декоре, который можно легко сменить, а также всегда перевезти из одной квартиры в другую, чего не сделаешь с отделкой. Мы изначально определили, что материалы не будут сверх дорогими, однако должны быть приемлемого качества.
Начнем с санузла и плитки. Мария остановила свой взгляд на нескольких вариантах плитки и керамогранита. Первый вариант плитки в бело-серых тонах серии КАРНАБИ. Стоимость одного кв.м — Br26,90. Если взять в расчет средний санузел площадью шесть кв.м и высоту потолков 2,5 м, то такой плитки нам понадобиться 25 кв.м. Мария советует такой орнамент выкладывать дозированно, чтобы узор не выглядел аляповато.
Второй вариант — керамогранит с двумя типами полировки серии КАРАВЕЛЛА: матовая и глянцевая, и с разной фактурой в приглушенных, некричащих оттенках. Такой материал может быть выложен хаотично. Такой керамогранит можно использовать не только для санузла, но и для фартука на кухне. Стоимость одного кв.м — Br26,90.
Далее, серия ВЯЗ. По мнению дизайнера, это очень оригинальное решение, однако, если выложить весь санузел такой «елочкой», то она будет «давить». Поэтому Мария предлагает выложить только одну стену и пол такой плиткой, а оставшиеся стены сделать нейтральными из крупноформатной плитки. Например, серии EMILLYсветло-песочного цвета за Br30,90.
— В отличие от плитки, керамогранит прокрашен в массе и при повреждениях сколов на нем не видно. Плюс, у него более высокая износостойкость — удары ножей, кастрюль он выдерживает лучше, чем плитка. У нее покрытие более мягкое, поэтому она разрушается быстрее. Для бюджетного ремонта советую использовать одну и ту же плитку в кухне и санузлах. Так экономнее, — объясняет дизайнер.
Переходим к стенам в квартире. У нас есть несколько вариантов того, как их можно было бы оформить: декоративная штукатурка, краска и обои. Дизайнер объясняет: чтобы вписаться в небольшой бюджет, мы остановим свое внимание на обоях под покраску. Почему обоях? Просто покраска стен требует больших вложений. Выровнять и подготовить стены к хорошей покраске очень дорого. Мария подчеркнула, что такой вариант лучше не использовать в новостройках, так как дом может дать усадку и по стенам могут пойти трещины.
В магазине мы нашли самые обычные обои под покраску, стоимостью Br52,55. Выбирайте максимально гладкие обои. На жилую комнату, например, нам понадобится три рулона, с учетом того, что в одном — 25 метров.
— Скандинавский стиль предполагает нейтральный фон, неяркие стены. Кроме варианта «обои под покраску» можно просто использовать обои. Если хорошо поискать, то можно найти их по приемлемой цене от хорошего производителя. Например, здесь мы нашли немецкие обои белого цвета за Br21,60 за рулон. Их на нашу комнату нужно около 10 трубок. Отмечу, что если высота потолков 2,5 м, тогда обои используются рационально, если больше, то и рулонов нужно больше.
Переходим к выбору краски. Мария предлагает два варианта — Alpinaили Caparol. Последний будет дороже, но качественнее. Первый вариант будет хорошо укатываться только в светлых цветах. Для ярких стен дизайнер настоятельно рекомендует выбирать более дорогую каску. Если выбирать Alpina, то для прихожей и кухни выбирайте краску с пометкой «для кухонь и ванн», она моющаяся — Br24,89 (2,5 литра). Для жилой комнаты — с пометкой «Детская», она менее токсична и гипоаллергенна — Br25,29 (2,5 литра). Для потолка подойдет серия с пометкой «экстробелая, интерьерная» — Br16,89 (2,5 литра).
Переходим к Caparol. Для кухни и прихожей подойдет серия Samtex 7 для нейтральных цветов — Br75,99 (5 литров) и Amphibolin1 для ярких цветов — Br139,90 (5 литров). Есть еще PremiumColor глубокоматовый — идеальный вариант для ярких цветов. Его стоимость «кусается», конечно, — Br239,90 (5 лиров). Зато эта краска устойчива к механическим повреждениям.
— Перейдем к полу. Паркетную доску мы не рассматриваем, так как это прилично дорого. Была идея подобрать виниловое покрытие, однако его в магазине попросту не было. Выбор ламината велик, выбирать есть из чего. Этот материал пойдет у нас и на кухню, и в комнату, и в пригожий. Вообще, на кухне в идеале нужна плитка, но если мы экономим, то выбора нет, будет ламинат. Советую взять его с небольшим запасом, чтобы была возможности его переложить, где нужно. Подложку под ламинат я бы советовала использовать пробковую.
Дизайнер остановила свой выбор на нескольких вариантах. Оба от фабрики Egger. Первый — серии Дуб Кунгур. Его стоимость — Br15,96 за кв.м. У него достаточно нейтральный, приглушенный. Это достаточно практичны й вариант, его будет удобно убирать.
Последнее, что мы хотели выбрать, это межкомнатные двери. Мария считает, что они обязательно должны быть из натурального дерева. Они натуральные, экологичные, имеют высокие шумоизоляционные свойства. К сожалению, мы не нашли в магазине дверей из натурального дерева.
В общем-то, практически все отделочные материалы вполне реально найти в наших строительных гипермаркетах. Для этого не нужно выезжать слишком далеко или долго ждать поставок от зарубежных производителей. Для бюджетных ремонтов ассортимент точно есть.
Фото: Павел Садовский
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Выбираем с дизайнером недорогие отделочные материалы для стильного ремонта: цены, аналоги дорогих брендов
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