МИНСК, 16 фев — Sputnik. Белорусская нефтяная компания впервые в истории суверенной Беларуси заключила контракт о закупке в Иране 80 тысяч тонн нефти для переработки на белорусских НПЗ, сообщили Sputnik источники в нефтетрейдерских кругах республики и участники белорусского рынка нефтепереработки.

Сделка заключена с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), объем партии составляет 80 тысяч тонн, что примерно соответствует одному танкеру.

В концерне "Белнефтехим" Sputnik официально не подтвердили факт заключения контракта с NIOC. "Мы продолжаем работу над выполнением поручения президента о привлечении в Беларусь альтернативной нефти", — в то же время заметили в концерне.

Ранее с иранской нефтью Беларусь не работала. Республика свернула участие в нефтедобывающем проекте в Иране много лет назад из-за санкций США. Участие в проекте осуществлялось путем разработки нефтяного месторождения, продажи добытой нефти и разделения прибыли пропорционально доле белорусской и иранской сторон в совместном предприятии.

Как будет доставлена нефть?

Предполагается, что нефть будет доставлена по морю в один из портов, с которым работают белорусские нефтетрейдеры.

В порту будет осуществлена ее перевалка в железнодорожные цистерны, и далее иранская нефть проследует по железной дороге на один из белорусских НПЗ. По предварительным данным, отгрузка может начаться 20 февраля.



© Sputnik Евгений Биятов Пока чуть меньше половины: Роснефть поставит в РБ около 10 млн нефти

Пока нет полной ясности, с каким портом будет работать белорусская сторона и какой из заводов будет эту нефть перерабатывать. Предполагается, что это может быть порт Одесса на Черном море и дальнейшая переработка на Мозырском НПЗ, либо порт Вентспилс на Балтике и переработка в ОАО "Нафтан".

Опыт переработки уже есть

Беларусь уже имеет опыт работы с нефтью происхождением из третьих стран. Так, некоторое время назад Беларусь закупила аналогичную партию нефти в Азербайджане, осуществила ее перевалку в порту Одессы и переработала на МНПЗ.

За 2016 год азербайджанская Socar поставила в Беларусь около 500 тысяч тонн нефти по такой схеме.

Кроме того, Мозырский завод уже имеет опыт работы с венесуэльской нефтью. В 2010 году завод перерабатывал сначала нефть из Венесуэлы, затем азербайджанскую нефть, которая поставлялась в Беларусь по своп-схемам взамен венесуэльской. За 2010-2011 годы таким образом в республику было поставлено и переработано около 900 тысяч тонн нефти.

Вопрос в трубопроводах

Исходя из озвученных российской стороной планов поставок, дефицит нефти для Беларуси в 2017 году может составить 6-12 миллионов тонн. Доставить такие объемы по железной дороге практически нереально: только для разгрузки одного танкера требуется задействовать несколько железнодорожных составов. Поэтому логично предположить, что белорусским властям придется в срочном порядке решать вопрос с доставкой азербайджанской или любой другой нефти по магистральным трубопроводам.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко поручил найти замену российской нефти в других странах

Для этих целей можно задействовать нефтепровод "Одесса-Броды", как это было в 2010-2011 годах, либо северную ветку "Дружбы" в обратном направлении. Транзит по ней был прекращен в 2006 году по инициативе российской стороны.

Но для использования трубопроводов Минску придется в срочном порядке заниматься незаконченными судебными процессами и убеждать украинскую сторону в том, что этот проект будет долгосрочным, гарантировать четкие объемы поставок по развернутому вновь нефтепроводу "Одесса-Броды".

В частности, необходимо решить, наконец, затянувшееся судебное дело о праве собственности на технологическую нефть. Этой нефтью заполнена перемычка нефтепровода "Одесса-Броды", которая соединяет его с идущим на Мозырский НПЗ отрезком нефтепровода "Дружба".

Гораздо серьезнее выглядит проект поставок альтернативной нефти "по трубе" на "Нафтан". Для этого придется реанимировать северный участок "Дружбы", транзит по которому был прекращен в 2006 году.

Здесь Беларусь также ожидает судебный иск с компанией Lat Ros Trans — процесс о праве собственности на технологическую нефть, которой заполнена труба, начался в 2011 году и до сих пор не завершен.

Кроме того, в Минске понимают, что латвийская компания — дочерняя структура российской "Транснефти". Поэтому, для возобновления поставок нефти на "Нафтан" по северной ветке "Дружбы" с терминалов порта Вентспилса Беларуси все равно придется как-то договариваться с российским собственником.

На сколько ограничат поставки?

Как ранее сообщалось, РФ из-за газового долга ограничила поставки нефти для Беларуси в 2016 году до 18 миллионов тонн при плане поставок в 24 миллиона тонн. На 2017 год РФ не исключает сокращение поставок до 18 миллионов тонн вместо плановых 24 миллионов тонн. Также обсуждаются варианты секвестра поставок до 12-16 миллионов тонн на год.

В четверг вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что Минску и Москве удалось согласовать протокол по разрешению нефтегазового спора. Осталось решить лишь некоторые вопросы, которые лежат вне полномочий вице-премьеров Беларуси и РФ. Ожидается, что основные положения этого протокола будут озвучены на следующей неделе, после того, как документ будет подписан.