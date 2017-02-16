В четверг в СМИ появилась информация о том, что российский «Газпром» рассмотрит вопрос о прекращении своего участия в зарегистрированной в Беларуси дочерней компании.

Сообщалось, что совет директоров российского «Газпрома» должен был рассмотреть вопрос о прекращении участия в дочернем предприятии «Газпром трансгаз Запад» на заседании 27 февраля. Согласно опубликованной повестке совещания, пунктом 2.3.1 предполагалось именно такое действие.

Однако через несколько часов СМИ опубликовали исправленную повестку дня, из которой данный пункт исчез.

Накануне также стало известно, что белорусская и российская стороны почти достигли договоренности по нефтегазовому вопросу. Во всяком случае, так сообщает белорусская сторона, подписание протокола с Россией по нефтегазовому спору ожидается на следующей неделе, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Отметим, что российская сторона пока говорит лишь о том, что окончательная договоренность по поставкам будет достигнута после рассмотрения белорусского предложения Россией и принятия решения в случае согласования доклада руководством двух стран.