МИНСК, 17 фев — Sputnik. Беларусь в 2017 году направит на погашение и обслуживание государственного долга 7,7 миллиардов рублей (около 4,1 миллиарда долларов по текущему курсу Нацбанка), сообщил министр финансов страны Владимир Амарин на заседании итоговой коллегии ведомства.

По его словам, из этой суммы валютные платежи составят около 3,4 миллиардов долларов.

Амарин отметил, что на исполнение внешних обязательств страны "будут направлены доходы и поступления в республиканский бюджет в иностранной валюте в общей сумме около 1,3 миллиарда долларов, из которых вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты составят 550 миллионов долларов".

По словам министра, для финансирования части долга Беларусь планирует осуществить внутренние заимствования в размере 360 миллионов долларов. Кроме того, страна рассчитывает на выпуск евробондов на сумму до 1 миллиарда долларов. "Сейчас мы активно работаем в этих направлениях", — сказал Амарин, добавив, что в Минске также рассчитывают на получение очередных траншей кредита ЕФСР.

Он также сообщил, что белорусские власти с целью привлечения льготных кредитных ресурсов в текущем году планируют активизировать взаимодействие Европейским инвестиционным банком и ЕБРР, чему способствует снятие санкций, а также с фондами развития стран Ближнего Востока.

По данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 миллиардов рублей и вырос по сравнению с началом 2016 года на 12,5%. При этом внутренний госдолг составил 27,7% в долговом портфеле, внешний госдолг — 72,3%. Внешний госдолг составил 13,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 9,6%.

В Минфине также сообщили, что по итогам исполнения консолидированного бюджета в 2016 году был сформирован профицит в размере 1,2 миллиарда рублей.

Беларусь в 2016 году весь профицит бюджета направляла на исполнение своих обязательств по госдолгу .