МИНСК, 17 фев — Sputnik. Доллар и евро подорожали в пятницу по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8731

Евро — 1,9952

100 российских рублей — 3,2497

Таким образом, доллар и евро вернулись к росту после заметного снижения цены — к среде валюты опускались до минимальных за год значений . Доллар США 17 февраля подорожал на полкопейки, евро — более чем на полторы.

Российский рубль по итогам пятничных торгов стал дешевле на 0,50%.