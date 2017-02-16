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Курсы валют: доллар и евро отыгрывают падение

17.02.2017 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Доллар и евро подорожали в пятницу по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8731
  • Евро — 1,9952
  • 100 российских рублей — 3,2497

Таким образом, доллар и евро вернулись к росту после заметного снижения цены — к среде валюты опускались до минимальных за год значений. Доллар США 17 февраля подорожал на полкопейки, евро — более чем на полторы.

Российский рубль по итогам пятничных торгов стал дешевле на 0,50%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Второй день подряд доллар и евро дорожают в Беларуси - до этого они опускались к минимальным за год значениям.

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