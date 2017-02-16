|
Курсы валют: доллар и евро отыгрывают падение
17.02.2017 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Доллар и евро подорожали в пятницу по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, доллар и евро вернулись к росту после заметного снижения цены —
Российский рубль по итогам пятничных торгов стал дешевле на 0,50%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй день подряд доллар и евро дорожают в Беларуси - до этого они опускались к минимальным за год значениям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии