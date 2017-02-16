Администрация президента ответила на обращение оппозиционных политиков, которые требовали прекратить вещание на территории Беларуси российских каналов и оказать господдержку телеканалу «Белсат».

Из подачи своего обращения политики устроили акцию протеста у здания администрации 18 января. Все проходило на фоне новостей о сокращении финансирования «Белсата» польским МИДом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

16 февраля ответ замглавы АП Валерия Мицкевича дошел до одного из организаторов той акции Павла Северинца. Политик опубликовал скан документа в фейсбуке.







Замглавы АП пишет, что администрация не может удовлетворить запрос о вещании «Белсата» в Беларуси, потому что для этого телеканал должен получить лицензию в Министерстве информации. За аккредитацией для журналистов «Белсата» как для формально зарубежного СМИ Мицкевич направляет в МИД Беларуси.

В том, что касается запрета на вещание российских каналов, ответ Администрации также отрицательный:

— Згодна з артыкулам 7 Закона [аб СМІ] не дапускаецца незаконнае абмежаванне свабоды масавай інфармацыі ў выглядзе ўмяшальніцтва ў сферу прафесійнай самастойнасці юрыдычнай асобы, якая выконвае функціі рэдакцыі СМІ. Таксама забаронена незаконнае абмежаванне свабоды масавай інфармацыі шляхам прыпынення альбо спынення выпуску СМІ з парушэннем патрабаванняў заканадаўства.

Сам Северинец обращает внимание на тот факт, что ответ ему пришел на следующий день после его нового флешмоба у администрации президента: политик принес в здание «повестку тунеядцам» от недовольных белорусов с требованием отставки руководства страны и отмены декрета №3 о социальном иждивенчестве.