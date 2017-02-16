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"Нельзя ограничивать свободу СМИ". Власти не хотят прекращать вещание российского ТВ
17.02.2017 12:43 — Новости Экономики | Tut.by
Администрация президента ответила на обращение оппозиционных политиков, которые требовали прекратить вещание на территории Беларуси российских каналов и оказать господдержку телеканалу «Белсат».
Из подачи своего обращения политики устроили
16 февраля ответ замглавы АП Валерия Мицкевича дошел до одного из организаторов той акции Павла Северинца. Политик опубликовал скан документа в фейсбуке.
Замглавы АП пишет, что администрация не может удовлетворить запрос о вещании «Белсата» в Беларуси, потому что для этого телеканал должен получить лицензию в Министерстве информации. За аккредитацией для журналистов «Белсата» как для формально зарубежного СМИ Мицкевич направляет в МИД Беларуси.
В том, что касается запрета на вещание российских каналов, ответ Администрации также отрицательный:
— Згодна з артыкулам 7 Закона [аб СМІ] не дапускаецца незаконнае абмежаванне свабоды масавай інфармацыі ў выглядзе ўмяшальніцтва ў сферу прафесійнай самастойнасці юрыдычнай асобы, якая выконвае функціі рэдакцыі СМІ. Таксама забаронена незаконнае абмежаванне свабоды масавай інфармацыі шляхам прыпынення альбо спынення выпуску СМІ з парушэннем патрабаванняў заканадаўства.
Сам Северинец обращает внимание на тот факт, что ответ ему пришел на следующий день после его
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Администрация президента ответила на обращение оппозиционных политиков, которые требовали прекратить вещание на территории Беларуси российских каналов.
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