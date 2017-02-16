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Сахара - на 109 млн долларов, цветов - на 57 млн, говядины - на 37 млн: что импортирует Беларусь
17.02.2017 13:08 — Новости Экономики | Tut.by
Сальдо внешней торговли товарами в прошлом году сложилось традиционно отрицательным — минус 2,6 млрд долларов, что на 21% больше уровня 2015 года. На фоне продолжавшейся рецессии импорт товаров упал на 9% после падения на 25% за 2015-й год. Из-за пределов страны в Беларусь ввезено товаров на 27,6 млрд долларов. В условиях стагнации и апатии больше всего сократился инвестиционный импорт — на 17,6% до 2,8 млрд долларов. Ввоз промежуточных товаров упал на 8,5% до 17,6 млрд. Традиционно менее всего готово было «импортозамещаться» население: потребительский импорт снизился на 7,9% после падения на 21,7% в 2015-м году до 6,5 млрд долларов, сообщает Белстат.
Ожидаемым лидером падения оказалась нефть, вокруг поставок которой не утихают баталии между Минском и Москвой. Импорт нефти в прошлом году снизился на 20,8% до 18,157 млн тонн. При этом для полной загрузки двух НПЗ Беларуси нужно 24 млн тонн, которые Россия не спешит обеспечивать, вынуждая Беларусь
Еще 168 млн долларов Беларусь сэкономила на поставках газа (6,2%), но по этой позиции отмечено и снижение физического объема (на 0,8% — до 18,6 млрд куб. м).
Второй год примерно одинаковым темпом (минус 40%) продолжается падение импорта легковых автомобилей. В натуральном выражении в страну ввезено 55,9 тысяч легковушек. В денежном выражении поставки снизились почти на 300 млн долларов.
Приросты в прошлом году были скромные и лидером стали комплектующие — кузова для автомобилей. Их импорт в страну вырос в деньгах почти на 80% и на 28,3% в натуральном выражении.
Несмотря на то, что Беларусь
Активизировались и поставщики говядины — ее ввоз вырос в 2016 году с нуля до 37,3 млн долларов. Как ранее сообщалось, это не осталось вне поля зрения Москвы,
Один из самых быстрых темпов прироста показали цветы — их импорт вырос в 5,9 раз в натуральном выражении до 165,2 млн штук на 57 млн долларов.
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Традиционно менее всего готово было "импортозамещаться" население: потребительский импорт снизился на 7,9% после падения на 21,7% в 2015-м году до 6,5 млрд долларов.
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