﻿ Сахара - на 109 млн долларов, цветов - на 57 млн, говядины - на 37 млн: что импортирует Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сахара - на 109 млн долларов, цветов - на 57 млн, говядины - на 37 млн: что импортирует Беларусь

17.02.2017 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сальдо внешней торговли товарами в прошлом году сложилось традиционно отрицательным — минус 2,6 млрд долларов, что на 21% больше уровня 2015 года. На фоне продолжавшейся рецессии импорт товаров упал на 9% после падения на 25% за 2015-й год. Из-за пределов страны в Беларусь ввезено товаров на 27,6 млрд долларов. В условиях стагнации и апатии больше всего сократился инвестиционный импорт — на 17,6% до 2,8 млрд долларов. Ввоз промежуточных товаров упал на 8,5% до 17,6 млрд. Традиционно менее всего готово было «импортозамещаться» население: потребительский импорт снизился на 7,9% после падения на 21,7% в 2015-м году до 6,5 млрд долларов, сообщает Белстат.

Ожидаемым лидером падения оказалась нефть, вокруг поставок которой не утихают баталии между Минском и Москвой. Импорт нефти в прошлом году снизился на 20,8% до 18,157 млн тонн. При этом для полной загрузки двух НПЗ Беларуси нужно 24 млн тонн, которые Россия не спешит обеспечивать, вынуждая Беларусь опробовать новых поставщиков с куда более сложной и, следовательно, дорогой логистикой. В денежном выражении поставки нефти упали на 29,9%, или на 1,7 млрд долларов.

Еще 168 млн долларов Беларусь сэкономила на поставках газа (6,2%), но по этой позиции отмечено и снижение физического объема (на 0,8% — до 18,6 млрд куб. м).

Второй год примерно одинаковым темпом (минус 40%) продолжается падение импорта легковых автомобилей. В натуральном выражении в страну ввезено 55,9 тысяч легковушек. В денежном выражении поставки снизились почти на 300 млн долларов.

Приросты в прошлом году были скромные и лидером стали комплектующие — кузова для автомобилей. Их импорт в страну вырос в деньгах почти на 80% и на 28,3% в натуральном выражении.

Несмотря на то, что Беларусь экспортирует много продовольствия, есть такие позиции и в импорте. В частности, в 1,5 раза в прошлом году вырос импорт сахара, который в Беларуси выпускают четыре предприятия (ввезено сахара на 109,3 млн долларов, прирост составил 43 млн). Ввоз томатов увеличился на 30% до 187,2 тысяч тонн на сумму 217 млн долларов.

Активизировались и поставщики говядины — ее ввоз вырос в 2016 году с нуля до 37,3 млн долларов. Как ранее сообщалось, это не осталось вне поля зрения Москвы, заподозрившей Беларусь в реэкспорте.

Один из самых быстрых темпов прироста показали цветы — их импорт вырос в 5,9 раз в натуральном выражении до 165,2 млн штук на 57 млн долларов.

 
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно менее всего готово было "импортозамещаться" население: потребительский импорт снизился на 7,9% после падения на 21,7% в 2015-м году до 6,5 млрд долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Нельзя ограничивать свободу СМИ". Власти не хотят прекращать вещание российского ТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика