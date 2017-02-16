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Правительство вновь окажет господдержку крупным деревообрабатывающим предприятиям

17.02.2017 13:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство вновь окажет господдержку ряду крупных деревообрабатывающих и бумажно-целлюлозных предприятий.

Как сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром», организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2017 году возместят часть процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 февраля 2017 года № 134. Такую господдержку получат акционерные общества «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», бумажная фабрика «Спартак», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», РУП «Завод газетной бумаги».

Возмещение планируется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Кроме того, поручено возместить в 2017 году организациям — открытым акционерным обществам «Бумажная фабрика «Спартак», «Гомельдрев», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (в части филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда»), «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» — за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, часть процентов за пользование кредитами. В этом случае условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение организациями показателей (в расчете на одного среднесписочного работника) по выручке от реализации продукции, товаров и по добавленной стоимости, доведенных концерном «Беллесбумпром».

Полученные средства будут направляться организациями в 2017—2018 годах на пополнение собственных оборотных средств.

«Беллесбумпрому» совместно с Госкомимуществом поручено до 1 апреля 2018 года внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли государства в уставных фондах восьми хозобществ на суммы оказываемой им в 2017 году государственной поддержки.

Персональная ответственность за выполнение организациями показателей возложена на руководителей организаций, председателя «Беллесбумпрома» и заместителя премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.

В прошлом году аналогичную поддержку получили 10 предприятий отрасли: «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Речицадрев», «ФанДОК», бумажная фабрика «Спартак», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, управляющая компания холдинга «Белорусские обои», завод газетной бумаги в Шклове.

 
 
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Организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2017 году возместят часть процентов за пользование кредитами.

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