МИНСК, 17 фев — Sputnik. Беларусь, являющаяся основным поставщиком молока в Россию, зарабатывает на его экспорте в РФ более трех миллиардов долларов, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, сообщает РИА Новости .

Выступая на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, Ткачев отметил, что в РФ дефицит молока составляет около семи миллионов тонн, и Беларусь является основным поставщиком молочной продукции в Россию.

"Дефицит молока у нас в стране — порядка семи миллионов тонн, и это молоко мы завозим из Беларуси, немного из других стран — но в основном белорусское молоко. Это главный поставщик на российский рынок. Я считаю, что свою проблему молока они решили еще пять лет назад, накормили собственный народ. И практически такое же количество поставляют на российский рынок и на этом зарабатывают ни много ни мало более трех миллиардов долларов", — сказал Ткачев.

Он призвал "взяться очень мощно" за решение продовольственной проблемы в России, поскольку речь идет о доходах ее бюджета, создании новых рабочих мест.

Между тем, как сообщил Sputnik начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов, за 2016 год экспорт белорусского продовольствия (в том числе с предприятий, не входящих в систему министерства) составил четыре миллиарда 155 миллионов долларов. В этой цифре учтены поставки молочной и цельномолочной продукции, мяса птицы, говядины, свинины, яиц, растениеводческой продукции.

При этом на долю продукции растениеводства в общем объеме экспорта приходится только 380 миллионов долларов. Это овощи, картофель, фрукты, плоды и ягоды.

Помимо России, Беларусь осуществляет поставки продовольствия в ряд стран СНГ, в страны Африки, Персидского залива, а также в Китай.