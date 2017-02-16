Автор: Галина ХИТРИКОВА.

Строительство административно-делового центра в Могилеве, который возводится на месте Дома быта, планируют завершить к середине 2018 года.





Объект общей площадью около 32 000 м2 будет представлять собой комплекс, состоящий из многоэтажного офисного здания с гостиницей, спа-салоном, казино и спортивным залом и торгового блока с магазинами, кинозалами, детским комплексом, рестораном и ателье услуг. В состав его также войдет паркинг на 285 машино-мест, каркас которого уже построен.

Для удобства перемещения деловой центр будет оснащен скоростными лифтами и эскалаторами, а также устройствами для посещения инвалидами-колясочниками. Проект предусматривает наличие двух внутренних световых двориков со стеклянной крышей – атриумов.

Большое внимание при возведении объекта будет уделено благоустройству прилегающей к нему территории. Обсуждается возможность строительства плоскостных (пешеходных) цветомузыкальных фонтанов.

Разработкой проекта административно-делового центра с паркингом и благоустройством прилегающей территории занимался авторский коллектив ОАО «Институт «Могилевгражданпроект». Строит его частное предприятие «Шафаг 88».