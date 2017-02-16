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Министр экономики рассказал о будущем бизнеса Беларуси

17.02.2017 14:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Глава Минэкономики Беларуси Владимир Зиновский рассказал, какие меры власти страны намерены предпринять для создания в Беларуси благоприятных условий для бизнеса.

В интервью газете «Рэспублiка» глава белорусского Минэкономики рассказал, что для совершенствования деловой среды будет проводиться оптимизация ответственности за нарушения законодательства: власти видят необходимость сделать ее соразмерной административным нарушениям и расширить практику вынесения предупреждений за первое нарушение. Власти также намерены провести совместную работу для декриминализации экономических рисков.

«Правительство намерено серьезно повысить качество нормотворческой деятельности, внедрить институт оценки регулирующего воздействия. Каждый проект нормативного акта, затрагивающего интересы бизнеса, будет сопровождаться всесторонней оценкой такого влияния. Это позволит внимательнее относиться к законодательным инициативам, влияющим на бизнес-климат, сделает весь процесс публичным, вовлечет в обсуждение широкий круг общественных экспертов», - отметил министр.

Власти намерены также поддержать малое предпринимательство посредством создания гарантийного фонда, так как доступ к финансам всегда был проблемой для бизнеса Беларуси. Предполагается, что гарантийный фонд решит проблемы тех, у кого есть эффективные проекты, но не хватает денег на их реализацию.

Стимулом для создания новых производств должна стать отмена уплаты НДС при ввозе технологичного оборудования. К 2020 году объем средств, которые будут затачиваться на поддержку МСБ, достигнет 1% собственных доходов консолидированных бюджетов областей и столицы.

Напомним, что 14 февраля Александр Лукашенко провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу. Президент призвал бизнес идти к государству во всеми вопросами и не бояться их задавать, а также пообещал решать некоторые вопросы лично.

Ранее мы сообщали также о том, что Министерство юстиции Беларуси подготовило предложение по упрощению ведения бизнеса в стране, а МЧС приняло решение прекратить проверки малого и среднего бизнеса.
 
 
 
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Глава Минэкономики Беларуси Владимир Зиновский рассказал, какие меры власти страны намерены предпринять для создания в Беларуси благоприятных условий для...

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