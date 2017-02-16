МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские НПЗ в 2016 году переработали 18,6 миллиона тонн нефти, что на 19% меньше, чем в 2015 году, сообщили Sputnik в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В пятницу в концерне прошло заседание совета, на котором были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций ведомства за минувший год.

Как отметил в ходе доклада председатель Белнефтехима Игорь Ляшенко, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение РФ налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта. Кроме того, снизилась платежеспособность покупателей, стоимость энергоресурсов выросла, организации концерна несли курсовые потери в результате девальвационных процессов.

В то же время, в этих условиях концерну удалось сохранить динамику устойчивого развития, реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, получить положительное сальдо внешней торговли.

Так, производство бензина АИ-95 выросло в 1,5 раза, керосина — в 1,8, битума нефтяного — в 1,1 раз. Произошел рост производства и по другим видам продукции.

По итогам внешней торговли товарами за минувший год сложился профицит в размере 465,3 миллиона долларов. В то же время экспорт товаров упал на 33,9% по сравнению с 2015 годом в стоимостном выражении и составил около 6,1 миллиарда долларов.

Как пояснили в концерне, падение экспорта было обусловлено двумя основными факторами:

снижением котировок на нефть в 2016 году на 18,5%, что в свою очередь вызвало падение цен и на основные товары химической отрасли;

объем поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года был ограничен, из-за чего поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам 2016 года снизились на 22,7%.

За 2016 год организации концерна инвестировали в основной капитал более 660 миллионов долларов.

В концерне также отметили, что в 2016 году в Беларуси было добыто 1645 тысяч тонн нефти, что соответствует уровню 2015 года.