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Замглавы МИД: Мы ожидаем отмены оставшихся санкций ЕС

17.02.2017 16:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минск ожидает отмены оставшихся европейских санкций, хотя понимает, что для этого нужно время, и относится к этому спокойно. Об этом заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко в интервью венгерской газете Magyar Hírlap, которое публикует сайт ведомства.

— В прошлом году было отменено большинство санкций в отношении Беларуси, это положило начало новому этапу в белорусско-европейских отношениях. После почти двадцати лет мы наконец-то можем говорить о серьезной нормализации отношений.

Кравченко согласился с тем, что предоставление Минском переговорной площадки для переговоров по Украине сыграло свою роль в этом процессе.

— В то же время Беларусь предложила эту переговорную площадку не для получения политических дивидендов, а в интересах скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Мы заинтересованы, чтобы у наших непосредственных соседей, где проживает множество белорусов, ситуация стабилизировалась.

По мнению дипломата, при оценке внутриполитической ситуации в Беларуси у многих иностранцев пока остается негативная картинка, сформированная о стране на Западе.

— Важно, чтобы в Беларусь приезжало как можно больше иностранцев, туристов, особенно, журналистов, чтобы они своими глазами увидели страну. Мы видим, что те, кто приезжает к нам с различными предубеждениями, чаще всего затем бывают приятно удивлены.

Евросоюз отменил большинство санкций против Беларуси в феврале 2015 года. В силе осталось эмбарго на поставку оружия и запрет на въезд четырем чиновникам, которых на Западе подозревают в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов.

 
Теги: Минск
 
 
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"После почти двадцати лет мы наконец-то можем говорить о серьезной нормализации отношений", - заявил Олег Кравченко.

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