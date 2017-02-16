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В «Белнефтехиме» рассказали, как действия России ударили по концерну
17.02.2017 16:27 — Новости Экономики | БДГ
17 февраля на заседании совета «Белнефтехим» его председатель Игорь Ляшенко подвел итоги деятельности концерна в 2016 году и рассказал, как по концерну ударили действия России.
По его словам, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение Россией налогового маневра в нефтяной сфере, а также ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, снижение платежеспособности покупателей, рост стоимости энергоресурсов и курсовых разниц по финансовым обязательствам организаций концерна, сообщили в
В результате промышленное производство в сопоставимых ценах в целом по концерну из-за снижения переработки углеводородного сырья снизилось на 9,9% к уровню 2015 года, а объем переработки нефти упал на 19% до 18,6 млн тонн.
Также снижение объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года привело к тому, что поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам года снизились на 22,7%.
В целом экспорт товаров организаций «Белнефтехима» в 2016 году снизился на треть – на 33,9% и составил 6,1 млрд долларов. Несмотря на это концерн сохранил положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 465,3 млн долларов, снизил запасы готовой продукции на 2,9%, нарастил производство и экспорт ряда товаров.
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
И хотя, Минск и Москва, по данным белорусской стороны,
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17 февраля на заседании совета «Белнефтехим» его председатель Игорь Ляшенко подвел итоги деятельности концерна в 2016 году и рассказал, как по концерну ударили...
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