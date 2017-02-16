17 февраля на заседании совета «Белнефтехим» его председатель Игорь Ляшенко подвел итоги деятельности концерна в 2016 году и рассказал, как по концерну ударили действия России.

По его словам, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение Россией налогового маневра в нефтяной сфере, а также ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, снижение платежеспособности покупателей, рост стоимости энергоресурсов и курсовых разниц по финансовым обязательствам организаций концерна, сообщили в «Белнефтехиме» .

В результате промышленное производство в сопоставимых ценах в целом по концерну из-за снижения переработки углеводородного сырья снизилось на 9,9% к уровню 2015 года, а объем переработки нефти упал на 19% до 18,6 млн тонн.

Также снижение объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года привело к тому, что поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам года снизились на 22,7%.

В целом экспорт товаров организаций «Белнефтехима» в 2016 году снизился на треть – на 33,9% и составил 6,1 млрд долларов. Несмотря на это концерн сохранил положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 465,3 млн долларов, снизил запасы готовой продукции на 2,9%, нарастил производство и экспорт ряда товаров.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году 10,2 млн тонн нефти.