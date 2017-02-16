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Роста нет. ВВП Беларуси в январе упал на 0,5%
17.02.2017 16:11 — Новости Экономики | Tut.by
ВВП Беларуси в январе 2017 года снизился на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,8 млрд рублей в текущих ценах, сообщили TUT.BY в органах госуправлениях. В 2016 году падение составляло 2,6%.
Объем промышленного производства увеличился в январе на 5,9%, составив 6,8 млрд рублей. Сельхозпроизводство в январе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% — до 0,735 млрд рублей.
Инвестиции в основной капитал в январе упали на 9,7% — до 0,938 млрд рублей. Розничный товарооборот упал на 4,6% — до 2,7 млрд рублей.
По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%.
По итогам года сбылся прогноз министра экономики Владимира Зиновского, который
МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м — на 0,5%, Всемирный банк — на 3% и 1% соответственно.
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ВВП Беларуси в январе 2017 года снизился на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,8 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат. В 2016 году падение...
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