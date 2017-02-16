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"Марш рассерженных белорусов" в Минске. LIVE

17.02.2017 17:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске по призыву экс-кандидата в президенты Николая Статкевича проходит «Марш рассерженных белорусов». Его участники требуют у властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам белорусов. TUT.BY ведет онлайн-репортаж с акции.

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17.55 На площадь пришли организаторы — Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также председатель БХД Павел Северинец.

На акцию пришло около 300 человек и люди продолжают подходить. Некоторые участники акции принесли бело-красно-белые флаги и плакат «Галоўныя дармаеды ў Драздах». На ступеньках возле Дворца Республики расположились анархисты, они принесли свою символику, а также развернули плакаты «Вось вам фіга, а не падатак» и «Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!»

Перед собравшимися выступил Статкевич. Он заявил: «Мы — ня быдла, мы — народ. Мы не дазволім уладзе таптаць нас нагамі».

Статкевич сказал, что акция начнется ровно в 18.00. На площади много сотрудников в штатском.

Организаторы не подавали заявку на сегодняшнюю акцию, вместо этого они уведомили Мингорисполком о своих планах. Таким образом они подчеркивают, что разрешительный порядок проведения демонстраций не соответствует демократическим стандартам.

В опубликованном накануне проекте резолюции Марша от властей требуют «отменить позорный декрет № 3 „О предотвращении социального иждивенчества“; остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги; вернуть народу свободные, справедливые выборы». Если власти не отреагируют в течениеи месяца, активисты обещают новые «коллективные действия».

Остальные оппозиционные силы критично отнеслись к инициативе Статкевича. Свой «Марш нетунеядцев» на 15 марта планирует правоцентристская коалиция (ОГП, БХД, «За свободу»). Они, в отличие от Статкевича, подали заявку и добиваются разрешения на акцию, чтобы привлечь максимальное число участников.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске по призыву экс-кандидата в президенты Николая Статкевича проходит "Марш рассерженных белорусов". TUT.BY ведет онлайн-репортаж с акции.

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