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Россельхознадзор готовит новые ограничения поставок из Беларуси
17.02.2017 18:23 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор может в ближайшее время ввести новые ограничения на поставки в Россию в отношении отдельных белорусских производителей животноводческой продукции.
"Мы не исключаем, что в ближайшее время можем ввести ограничения не только по говядине, но и по другим видам животноводческой продукции", - рассказала представитель службы Юлия Мелано, передает
Речь идет об отдельных предприятиях и глобальных запретов не предполагается, отметила представитель Россельхознадзора.
Напомним, что с 6 февраля Россия
Также в феврале Россельхознадзор
Между тем белорусское МВД
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Россельхознадзор может в ближайшее время ввести новые ограничения на поставки в Россию в отношении отдельных белорусских производителей животноводческой...
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