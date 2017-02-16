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Россельхознадзор готовит новые ограничения поставок из Беларуси

17.02.2017 18:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор может в ближайшее время ввести новые ограничения на поставки в Россию в отношении отдельных белорусских производителей животноводческой продукции.

"Мы не исключаем, что в ближайшее время можем ввести ограничения не только по говядине, но и по другим видам животноводческой продукции", - рассказала представитель службы Юлия Мелано, передает Интерфакс.

Речь идет об отдельных предприятиях и глобальных запретов не предполагается, отметила представитель Россельхознадзора.

Напомним, что с 6 февраля Россия приостановила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Кроме того, российское ведомство не исключает введения полного запрета на импорт белорусской говядины. 

Также в феврале Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). В ведомстве уверяют, что эта мера аналогична той, что которую Беларусь применяет с января 2015 года, когда был расширен перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз.

Между тем белорусское МВД пообещало разобраться с претензиями Россельхознадзора и даже возбудило уголовное дело в связи с ограничение поставок белорусской продукции на территорию РФ «без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права».

 
 
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Россельхознадзор может в ближайшее время ввести новые ограничения на поставки в Россию в отношении отдельных белорусских производителей животноводческой...

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