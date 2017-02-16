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Итоги января: ВВП снизился на 0,5%
17.02.2017 18:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Валовой внутренний продукт в январе текущего года в Беларуси снизился на 0,5% к уровню аналогичного периода 2016 года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
По данным Белстата, в соответствии с первой оценкой объем ВВП Беларуси в январе составил 7,8 миллиарда рублей.
При этом объем производства в промышленности в этом месяце составил 105,9% к уровню января 2016-го, продукции сельского хозяйства 101,9%.
Правительство республики рассчитывает, что в первом полугодии рост ВВП страны составит 0,2%, а по итогам 2017 года – 1,7%.
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Правительство республики рассчитывает, что в первом полугодии рост ВВП страны составит 0,2%, а по итогам 2017 года – 1,7%.
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