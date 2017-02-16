МИНСК, 17 фев – Sputnik. Валовой внутренний продукт в январе текущего года в Беларуси снизился на 0,5% к уровню аналогичного периода 2016 года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Эксперт о снижении ставки рефинансирования и возврате газового долга

По данным Белстата, в соответствии с первой оценкой объем ВВП Беларуси в январе составил 7,8 миллиарда рублей.

При этом объем производства в промышленности в этом месяце составил 105,9% к уровню января 2016-го, продукции сельского хозяйства 101,9%.

Правительство республики рассчитывает, что в первом полугодии рост ВВП страны составит 0,2%, а по итогам 2017 года – 1,7%.