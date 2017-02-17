

Артем Шрайбман, политический обозреватель TUT.BY

Это была одна из самых массовых акций протеста в Беларуси с 2010 года. Около двух тысяч действительно злых людей, без партийных флагов и, как показалось, опыта участия в таких маршах. Они прошли по центру столицы, ругали власть и лично Александра Лукашенко на чем свет стоит. Без разрешения и особой координации. Они и сами удивлялись, насколько их оказалось много.

Политики, которые позвали людей на площадь протестовать против декрета о тунеядстве, считаются чуть ли не радикалами внутри оппозиции. В итоге именно они уговаривали людей спуститься в подземный переход, чтобы не «идти в лобовую атаку с властью в первый раз» (это у нас так переводится «перейти улицу в неположенном месте»), а в конце призвали людей разойтись и больше в этот вечер ничего не делать. Средний митингующий был намного злее Статкевича, Некляева и Северинца вместе взятых.

Эта акция должна была стать звездным часом всей оппозиции. Наконец-то воистину непопулярная мера властей, все партии согласны, что ее надо отменять, наконец-то дают идти без задержаний в центре города, наконец-то не мешает ни дождь, ни снег, ни посевная, ни уборочная, люди готовы ехать из регионов.

Но белорусская оппозиция не была бы собой, если бы не поругалась и тут. Почти все «старые» оппозиционные партии — ОГП, БНФ, движение «За Свабоду», «Говори правду», левые — проигнорировали марш и предсказали его фиаско.

Почему? Потому что Статкевич позвал людей на месяц раньше, чем уже запланировали некоторые из них. Как же можно уступить другому политику? Или, не дай бог, присоединиться к нему. Ну нет, авторитет упадет. Очевидно, в глазах 30 оставшихся сторонников.

Но если оппозиция удивила бы, поступи она иначе, власть удивляет своими решениями. Речь даже не о том, что ни одно цивилизованное государство не наказывает людей, у которых нет работы. Тем более в кризис. Тем более когда расходы на администрирование сбора могут вполне превысить собранные налоги — заплатил лишь каждый десятый, получивший «письма счастья».

Удивляет и недальновидность власти, неспособность спрогнозировать реакцию беднеющего народа, когда его просят раскошелиться еще раз. Ну ладно, разгромили независимую социологию в лице НИСЭПИ, но есть же и свои службы для опросов населения. У руководства страны очевидно сбился фокус: раньше ядро своих сторонников — социально уязвимых белорусов — пытались задобрить всеобщей уравниловкой, сейчас бьют адресно по ним.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Теперь, когда Администрация президента вынуждена отправлять десант в регионы, а сам декрет правят еще до его применения , сдать назад оказывается сложно. Это будет выглядеть слабостью и уступкой, признанием того, что накосячили по-крупному. Расписываться в ошибках страшно — создается впечатление шарахания и неуверенности в себе.

Еще страшнее должны быть идеи о том, чтобы задавить эту волну протеста силой. Нет, силы-то хватит. Но при нашем качестве выборов и других каналов обратной связи злость общества будет загнана внутрь. Как пар под крышку кастрюли. Все знают, что бывает, если вовремя ее не снять. И никто не знает, чем конкретно это чревато, если вернуться от метафор с посудой в реальный мир.

И оппозиция, и власть теперь могут наделать много ошибок. Если оппозиционеры снова не договорятся, они рискуют дискредитировать себя в глазах этой волны протестующих, и она пойдет на спад, как и в случае с недовольными ипэшниками год назад.

Если лидеры оппозиции вместо популярных здесь и сейчас лозунгов, в том числе и политических, будут пытаться расширить повестку социального протеста своими традиционными темами — борьба с «русским миром», за белорусский язык и «честные выборы», — произойдет то же самое. Недовольные быстро поймут, что их пытаются оседлать, использовать, и пойдут копить злость на кухню.

Власть ошибется, если пойдет в атаку на протест — силовую или информационную. Такой ответ рискует окончательно похоронить имидж белорусского государства как государства социального и сузить до невиданных раньше размеров его базу поддержки.

Объективно лучший ход для власти — выждать месяц и отменить или приостановить действие декрета накануне Дня Воли, чтобы сбить драйв, который сейчас словили лидеры протеста. Так пройдет уже достаточно времени со вчерашнего марша, и можно будет списать уступку на «тщательное изучение обращений граждан на приемах у чутких чиновников».

Но за десятилетия без нормальной конкуренции на выборах что руководство страны, что его противники растеряли политические инстинкты. В том числе и инстинкты делать сильные шаги, которые на первый взгляд кажутся слабыми.

Поэтому, вероятнее всего, сейчас и власть, и оппозиция поведут себя, как обычно. То есть никак. Протестующие поймут, что государство их не хочет слышать, а оппозиция — не умеет представлять. Поскольку это понимание будет приходить пару месяцев, энергии идти на штурм резиденции уже не будет. В этот раз. Недовольные белорусы уйдут еще глубже в свою апатию и отчаяние.

Декрет о тунеядстве — это как еще один поход страны к офтальмологу, который, судя по всему, опять зафиксирует близорукость всей политической системы. Но сегодняшний марш показал, что ни у кого нет понятия, сколько еще таких обследований выдержит народ.

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