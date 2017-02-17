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Барановичский завод автоматических линий ждет инвестора

18.02.2017 08:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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К заводу автоматических линий присматривается инвестор. Предприятие по-прежнему работает в режиме неполной недели, имеет убытки, но привлекательно хорошими льготами по налогообложению ввиду того, что входит в свободную экономическую зону Брест. С польским инвестором уже ведутся переговоры. Вот только акционер завода — Белорусская железная дорога — пока занял выжидательную позицию.


Фото: Наш край

— Железная дорога выдвигает условие, — информировал директор завода Александр Зубик, — чтобы инвестор занимался такой же деятельностью, как и мы.

— Какая разница: профильный или непрофильный инвестор? — недоумевает председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский. — Надо использовать все преимущества предприятия и подсобить тому, у кого, как у завода автоматических линий, есть положительные сдвиги. Это предприятие — единственное в Барановичах, к которому мы не применяли повышенный коэффициент по налогам на землю и недвижимость. И хотелось бы получить поддержку от Белорусской железной дороги.

Между тем сегодня завод борется за тендеры, которые проводит его основной акционер — железная дорога. Если в 2016 году доля заказов от железнодорожников составляла только 6%, то на 2017 год — ноль.

Серийная продукция в объеме производства занимает около 40% — это примерно 4−4,5 миллиарда неденоминированных рублей в месяц.

А чтобы выйти на безубыточную работу, надо увеличить эти объемы ровно в два раза. Сегодня заводу для нормальной работы нужно только 14 гектаров земли, главный корпус плюс заводоуправление. На остальные помещения и оставшиеся 16 гектаров надо привлекать инвестора.

Такая же позиция местной власти и в отношении «Бархима». Это предприятие уже не один год входит в свободную экономическую зону, а, по словам председателя горисполкома, данным преимуществом почему-то практически не пользуется.

 
Теги: Брест
 
 
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