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Беларусь договорилась с Ираном о поставке 600 тысяч баррелей нефти
18.02.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by
Дочерняя компания «Белоруснефти» Beloil Polska заключила контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на поставку 600 тысяч баррелей нефти. Об этом сказано в
"Это первая закупка [Беларусью] иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году", — сообщает пресс-служба нефтяной компании.
Ожидается, что Beloil Polska транспортирует сырую нефть в порт Одессы (Украина) или Вентспилса (Латвия), а затем доставит ее в Беларусь по железной дороге. «Логистику еще предстоит оговорить», — сказано в пресс-релизе.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника
ООО Beloil Polska образовано в 2010 году в качестве дочернего предприятия объединения «Белоруснефть». Сейчас его учредителем, кроме «Белоруснефти», является БНК.
Беларусь
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/18/02/2017/58a7ff699a7947ff86cb1f41?from=newsfeed
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Дочерняя компания "Белоруснефти" Beloil Polska заключила контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на поставку 600 тысяч баррелей нефти. Об этом сказано в...
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