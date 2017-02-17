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Беларусь договорилась с Ираном о поставке 600 тысяч баррелей нефти

18.02.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Дочерняя компания «Белоруснефти» Beloil Polska заключила контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на поставку 600 тысяч баррелей нефти. Об этом сказано в пресс-релизе NIOC. Нефть будет отгружена в феврале.


​"Это первая закупка [Беларусью] иранской нефти после снятия с Тегерана международных санкций в прошлом году", — сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Ожидается, что Beloil Polska транспортирует сырую нефть в порт Одессы (Украина) или Вентспилса (Латвия), а затем доставит ее в Беларусь по железной дороге. «Логистику еще предстоит оговорить», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника сообщило, что Белорусская нефтяная компания (БНК) покупает 80 тысяч тонн нефти из Ирана.

ООО Beloil Polska образовано в 2010 году в качестве дочернего предприятия объединения «Белоруснефть». Сейчас его учредителем, кроме «Белоруснефти», является БНК.

Беларусь вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой. Напомним, из-за этого конфликта Россия может урезать поставки нефти в Беларусь на 12%.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/18/02/2017/58a7ff699a7947ff86cb1f41?from=newsfeed
 
Теги: Минск
 
 
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Дочерняя компания "Белоруснефти" Beloil Polska заключила контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на поставку 600 тысяч баррелей нефти. Об этом сказано в...

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