МИНСК, 18 фев – Sputnik. Компания Beloil Polska, являющаяся совместным предприятием белорусского нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть" и Белорусской нефтяной компании (БНК) впервые в истории суверенной Беларуси заключила контракт о закупке в Иране 80 тысяч тонн нефти для переработки на белорусских НПЗ, сообщили Sputnik источники в нефтетрейдерских кругах республики и участники белорусского рынка нефтепереработки.

Сделка заключена с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), объем партии составляет 80 тысяч тонн, что примерно соответствует объему загрузки одного танкера.

Предполагается, что нефть будет доставлена по морю в один из портов, с которым работают белорусские нефтетрейдеры. Там будет осуществлена ее перевалка в железнодорожные цистерны, и далее иранская нефть проследует по железной дороге на один из белорусских НПЗ. По предварительным данным, отгрузка может начаться 20 февраля.

Кто покупатель?

Общество с ограниченной ответственностью "Beloil Polska" создано в 2010 году в качестве дочернего предприятия объединения "Белоруснефть". В 2011 году компания была реорганизована в Beloil Polska Sp. z o.o. Его учредителями выступают ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Компания базируется в Варшаве, занимается реализацией белорусских нефтепродуктов и сжиженного газа на польском рынке, также продает мелким и средним оптом нефтепродукты с арендуемых в Польше нефтебаз, осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Польши.

Beloil Polska Sp. z o.o. – единое связующее звено между польскими потребителями нефтепродуктов и белорусскими нефтеперерабатывающими заводами. Председателем правления компании является Сергей Кузавков.

Как отметили в беседе со Sputnik представители нефтетрейдерских кругов Беларуси, Beloil Polska традиционно не занимается контрактованием на международных торговых площадках.

В то же время собеседники агентства обратили внимание на специфику сделки и предположили, что зарегистрированному в ЕС предприятию это было сделать проще, чем резиденту Беларуси.

Не подтверждаем, но и не опровергаем

В концерне "Белнефтехим" Sputnik официально не подтвердили факт заключения контракта с NIOC.

"Мы продолжаем работу над выполнением поручения президента о привлечении в Беларусь альтернативной нефти", – отметили в концерне.

В компании Beloil Polska Sputnik также отказались подтвердить или опровергнуть факт заключения сделки, сославшись на то, что не имеют на это разрешения от вышестоящего руководства.

Не подтвердили и не опровергли эту информацию также и в ПО "Белоруснефть".

Логистика пока прорабатывается

Ранее с иранской нефтью Беларусь не работала. Республика свернула участие в нефтедобывающем проекте в Иране много лет назад из-за санкций США. Участие в проекте осуществлялось путем разработки нефтяного месторождения, продажи добытой нефти и разделения прибыли пропорционально доле белорусской и иранской сторон в совместном предприятии.

Пока нет полной ясности, с каким портом будет работать белорусская сторона и какой из заводов будет эту нефть перерабатывать. Предполагается, что это может быть порт Одесса на Черном море и дальнейшая переработка на Мозырском НПЗ, либо порт Вентспилс на Балтике и переработка в ОАО "Нафтан".

Иран традиционно поставляет на внешние рынки нефть двух сортов: легкую и более тяжелую.

При этом, как отмечают белорусские политологи и экономисты, за время нахождения под санкциями США Иран утратил свои позиции на мировом рынке нефти и сейчас имеет достаточные свободные объемы "черного золота" для продажи. Поэтому, полагают в Минске, не исключено, что Беларусь закупила партию иранской нефти по льготным ценам, которые сумеют сбалансировать дорогостоящую логистику поставок.