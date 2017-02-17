МИНСК, 18 фев – Sputnik. Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) подтвердила факт закупки Беларусью 600 тысяч баррелей нефти, говорится в сообщении на сайте компании.

В сообщении подчеркивается, что это первая покупка иранской нефти республикой после отмены международных санкций против Тегерана в прошлом году.

"Беларусь приобрела 600 тыс. баррелей иранской легкой и тяжелой сырой нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для отгрузки в феврале", – говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что нефть будет доставлена танкером в один из ближайших портов – Одессу или Вентспилс, оттуда она по железной дороге проследует на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Между тем, Мозырский НПЗ, который уже имеет опыт переработки не российской нефти, в сутки при полной загрузке перерабатывает около 33 тысяч тонн нефти. Аналогичные мощности у второго НПЗ страны – ОАО "Нафтан". Таким образом, закупленной в Иране нефти только одному белорусскому НПЗ хватит примерно на 2–3 суток.

Согласно тарифам украинской железной дороги, стоимость транспортировки нефти составляет около 60 долларов за тонну. Это даже дороже, чем ее доставка танкером в одесский порт "Южный".

Как отмечают в украинской консалтинговой группе "А-95", наиболее оптимальный способ доставки – с использованием нефтепровода "Одесса-Броды", однако для запуска его нужно как минимум в 6 раз больше нефти, чем купила Беларусь.

Длина нефтепровода "Одесса-Броды" составляет 667 км. С южной веткой "Дружбы", которая доходит до Мозырского НПЗ, нефтепровод соединяет перемычка, которая заполнена сейчас технологической нефтью, ее объем оценивается в 400-500 тысяч тонн, и о праве собственности на эту нефть Минск и Киев ведут многолетний судебный процесс.

Если белорусское сотрудничество с Ираном приобретет регулярный характер, использование трубопровода "Одесса-Броды" вполне возможно, считают украинские аналитики.

Они также обращают внимание, что сейчас перемычка заполнена не иранской, а российской нефтью марки Urals. Поскольку разные сорта нефти различаются по качеству, Белорусской нефтяной компании придётся договариваться о компенсации с оператором нефтепровода ― компанией Укртранснафта.