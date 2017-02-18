В Либерально-демократической партии возмущены тем, что во время проведения акций против налога на тунеядство в областных центрах страны 19 февраля, к людям не вышел ни один из чиновников местной власти, в том числе заместители по идеологии.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ЛДП предложили руководству страны приостановить действие декрета. Создать комиссию по изучению практики его применения. В состав комиссии включить представителей парламентских партий, авторитетных людей нашей страны.

Также представители партии высказываются за то, чтобыуволить чиновников местных администраций, в том числе заместителей по идеологии, не вышедших к людям.

ЛДП ужесточила свою позицию по декрету о тунядцах после серии акций протеста в Минске и регионах. Ранее партия, называющая себя конструктивной оппозицией, но которую в оппозиции считают провластной, выступала лишь против отдельных положений декрета — в частности о включении в число «тунеядцев» женщин, которые воспитывают детей любого возраста.

Напомним, 17 и 19 февраля в столице и всех областных центрах Беларуси прошли акции против налога на тунеядства. 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек. Люди требовали от властей отменить декрет № 3, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. 19 февраля в Гомеле на улицы вышли около двух тысяч горожан, в Витебске и Могилеве собралось по 200−400 человек, в Бресте и Гродно — около 100. Все акции прошли мирно и завершились без серьезных инцидентов.