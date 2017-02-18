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Партия Гайдукевича - властям: Приостановите декрет и увольте местных чиновников
19.02.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by
В Либерально-демократической партии возмущены тем, что во время проведения акций против налога на тунеядство в областных центрах страны 19 февраля, к людям не вышел ни один из чиновников местной власти, в том числе заместители по идеологии.
В ЛДП предложили руководству страны приостановить действие декрета. Создать комиссию по изучению практики его применения. В состав комиссии включить представителей парламентских партий, авторитетных людей нашей страны.
Также представители партии высказываются за то, чтобыуволить чиновников местных администраций, в том числе заместителей по идеологии, не вышедших к людям.
ЛДП ужесточила свою позицию по декрету о тунядцах после серии акций протеста в Минске и регионах. Ранее партия, называющая себя конструктивной оппозицией, но которую в оппозиции считают провластной,
Напомним, 17 и 19 февраля в столице и
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В ЛДП возмущены, что во время проведения акций против налога на тунеядство в областных центрах страны, к людям не вышел ни один из чиновников местной власти.
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