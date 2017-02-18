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В Беларуси определят минимальные требования для открытия и ведения бизнеса

19.02.2017 21:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси планируют определить минимальные требования к открытию и ведению бизнеса. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий, сообщает БЕЛТА.

Сергей Новицкий рассказал, что до конца первого квартала должен появиться соответствующий нормативный правовой акт. «Скорее всего, это будет указ, который определит правила игры, минимальные требования к бизнесу для его начала и продолжения», — отметил он.

Зампред Совета по развитию предпринимательства предположил, что будут определены бизнес-модели: например, для кафе 30 посадочных мест, для парикмахерской — шесть. «То есть на уровне бизнеса будут определены минимальные требования как к его открытию, так и к получению разрешительных документов для начала», — пояснил Сергей Новицкий.

По его словам, взаимодействие бизнеса и контрольно-надзорных органов должно измениться. Ожидается, что в течение пяти лет после регистрации дела к предпринимателю не будут ходить проверки. Желающие заниматься бизнесом будут получать у специалистов консультации, как это сделать правильно с точки зрения пожарной, санитарной безопасности, например. Владелец будет нести ответственность за то, что он делает. Впрочем, Сергей Новицкий считает, что за нарушения, которые не принесли вреда государству, гражданам нужно не наказывать, а заменять на предупреждение.

После выхода документа должны произойти резкие изменения, убежден зампред Совета по развитию предпринимательства. «Изменения будут мгновенными, указ отрегулирует моменты связанные с ограничениями», — убежден он.

 
 
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Новицкий рассказал, что до конца первого квартала должен появиться соответствующий нормативный правовой акт.

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