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Белорусских бизнесменов в ближайшее время ждет послабление

19.02.2017 21:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Указ, который определит минимальные требования к бизнесу, должен появиться в Беларуси к концу первого квартала, об этом в воскресенье сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Белорусских бизнесменов в ближайшее время ждет послабление
© Sputnik Сергей Гунеев
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"Сегодня мы видим очень много всяких препятствий для развития бизнеса не только на стадии создания, но и в процессе его хозяйственной деятельности. Поэтому должен появиться некий нормативно-правовой акт, скорее всего, это будет указ, который определит правила игры, минимальные требования к бизнесу: для начала, для проведения бизнеса, для продолжения бизнеса… Я думаю, этот указ появится до конца первого квартала. Задача такая поставлена", — сообщил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Сергей Новицкий в интервью ведущему программы "Контуры".

Предполагается, что в этом указе будет определены минимальные требования к открытию бизнеса, ответственность за ведение бизнеса будет полностью на плечах владельца. Также будут определены функции контрольно-надзорных органов.

По словам Новицкого, ожидается, что предприниматель сможет избежать проверок в течение пяти лет после открытия бизнеса. Также те лица, которые намерены открыть бизнес в Беларуси, будут получать консультации, в частности, специалистов по пожарной и санитарной безопасности.

При этом зампред Совета по предпринимательству уверен, что за нарушения, которые не нанесли вред государству, наказание нужно заменить на предупреждение.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в республике. Он провел совещание с членами специальной рабочей группы, высказав ряд предложений, которые могут оздоровить бизнес-климат в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Готовящийся указ может отменить проверки для предпринимателей в течение пяти лет после открытия бизнеса и некоторые другие "плюшки".

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