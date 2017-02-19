Основатель известного в Беларуси сервиса по онлайн-продаже билетов Ticketpro International Серж Гримо продал свой бизнес американцам из Голливуда. Полтора года назад поменялся собственник его главного конкурента в Беларуси — Kvitki.by.

Как сообщают чешские СМИ , Ticketpro International, которая с 1992 года базируется в Праге и развивает свой бизнес в Беларуси и еще нескольких странах мира, стала частью крупнейшей мировой компании в этой отрасли — американской Ticketmaster (подразделение концертного промоутера Live Nation Entertainment).

«Приобретение должно обеспечить возможность расширения нашей международной системы реализации билетов и на рынок Центральной Европы», — прокомментировал покупку чешской компании президент Ticketmaster Марк Йович.

Ticketpro присутствует на белорусском рынке с 2009 года и является одним из крупнейших сервисов по онлайн-продаже билетов. Партнерская компания чешского холдинга имеет в Беларуси свыше 250 касс в 42 городах. Белорусский «Тикетпро» известен своим сотрудничеством с хоккейным «Динамо-Минск».

Некоторое время назад на белорусский рынок онлайн-продаж билетов вышел другой крупный игрок — петербургская корпорация PMI бизнесмена Евгения Финкельштейна. В 2013 году входящий в его состав оператор «Кассир» выкупил у эстонской инвестиционной группы LHV Capital билетного оператора Baltic Ticket Holdings (BTH). ВТН объединял операторов в трех странах Балтии, а также Беларуси (bileti.by). В 2015 году российский «Кассир» купил у литовского бизнесмена Виталиуса Куодиса (BLT group) одного из крупнейших игроков на белорусском рынке онлайн- продаж билетов — сервис Kvitki.by. Кассы Kvitki.by присутствуют примерно в таком же количестве городов Беларуси, что и Ticketpro. Эксперты называют примерно равными их доли на белорусском рынке.