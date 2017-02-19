МИНСК, 20 фев — Sputnik. Деловая среда Беларуси должна резко улучшиться к концу первого квартала, заявил в эфире телеканала ОНТ зампредседателя Совета по развитию предпринимательства при президенте Сергей Новицкий.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС запретило проверки малого и среднего бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в начале февраля упростить условия ведения бизнеса в республике и сократить число проверок. Уже от лишних проверок отказалось МЧС, а медики сократили СанПИН. Планируется принятие и новых документов — на уровне главы государства.

"Резкие изменения в улучшении деловой среды появятся после выхода указа в конце первого квартала. Начнется другая жизнь", — заявил Новицкий в эфире ОНТ.

Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин отметил, что в законодательство необходимо привнести множество изменений. Также он уверен — "если 99% нарушают правила, то их нужно пересмотреть".

"Мы должны возродить хозяина. Хозяина своего дела, хозяина своего рабочего места. С точки зрения политики. Государство должно продекларировать свое однозначное направление на продержку развития деловой инициативы и предпринимательства. Идеология — мы строим социально-ориентированное государство, и право каждого человека — создавать свою жизнь, свое дело, становиться богаче", — добавил Новицкий в эфире телеканала.

Для обсуждения возможного улучшения бизнес-климата при президенте была создана специальная рабочая группа, которая и займется упрощением нормативной базы, а также сокращением проверок.