Валютные поступления Беларуси снижаются уже четыре года подряд. В 2016-м этот показатель опустился до минимального уровня с 2010 года. Несмотря на сокращение валютных поступлений, которые генерирует экономика, государство намерено в этом году существенно увеличить доходы граждан. Возможно ли это?



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Печальные итоги, официальные планы и туманные перспективы

В 2016 году валютные поступления страны составили 29,6 млрд долларов, что на 10,3% меньше по сравнению с 2015 годом, а по сравнению с 2012 годом — на 36,6%. Если посмотреть на динамику валютной выручки Беларуси за последнее десятилетие, то в 2016-м ее уровень оказался практически точь-в-точь таким, как и в 2010 году (29,7 млрд долларов).

Основной объем валютной выручки страна получает от экспорта товаров — за 2012−2016 годы поступления по этой статье снизились на 43,7% до 23,1 млрд долларов.

«Каждый год причины сокращения выручки были разные: в 2013-м по сравнению с 2012-м она просела, поскольку исчез растворительный бизнес и возник калийный конфликт, в 2014-м — укрепление белорусского рубля к российскому привело к ослаблению позиций наших экспортеров, в 2015-м — снизились мировые цены на нефть и нефтепродукты, в 2016-м — Россия сократила поставки нефти в нашу страну», — перечисляет причины постоянного сокращения валютной выручки Беларуси директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





Белорусское правительство рассчитывает, что в 2017 году валютную выручку страны удастся несколько увеличить. Согласно постановлению Совмина № 138, экспорт в этом году должен вырасти. Предполагается, в частности, что продажи белорусских товаров и услуг в Азербайджан возрастут на 20%, в Китай — на 15%, в Нидерланды — на 10%, в Россию — на 5%.

В результате, как предполагает правительство, экспорт белорусских товаров и услуг увеличится на 3,8% по сравнению с 2016 годом. В денежном выражении эта цель означает, что Беларусь на внешние рынки продаст в нынешнем году примерно на 1 млрд долларов больше, чем в 2016-м.

Надо сказать, что на 2016 год правительство также закладывало рост экспорта товаров и услуг на 3,5%, однако по факту он сократился на 9,3%.

По мнению экономистов, динамика белорусского экспорта в 2017 году крайне неопределенна, и поэтому уверенности в том, что валютная выручка однозначно вырастет, пока нет.

«Мы не знаем, сколько нефти Россия продаст Беларуси в 2017 году. Сохраняется риск того, что объем углеводородного сырья, который мы получим из России, окажется ниже, чем хочет наша страна, и в этом случае рост белорусского экспорта в Нидерланды, который включает в основном нефтепродукты, окажется нереальным», — отмечает Александр Чубрик.

Кроме этого, экономисты обращают внимание, что от решений Москвы зависят объемы экспорта белорусского продовольствия. Действия Россельхознадзора, который своими решениями ограничивает поставки на российский рынок белорусских продуктов питания, напускают много тумана в отношении перспектив мясомолочного экспорта Беларуси.

Выручка снизилась, а зарплаты вырастут?

Любопытно, что на фоне постоянного сокращения валютной выручки в Беларуси на государственном уровне даются поручения по значительному увеличению зарплат населения в долларовом выражении.

В декабре 2016 года, напомним, средняя зарплата в Беларуси составила 409 долларов (в пересчете по среднему курсу Нацбанка). Между тем, Министерство промышленности на прошлой неделе поручило госпредприятиям подготовить к концу февраля планы, выполнение которых будет способствовать увеличению средней зарплаты к концу 2017-го до 500 долларов.

Таким образом, речь идет о том, чтобы нарастить в нынешнем году доходы населения в долларовом эквиваленте более чем на 20%. За счет повышения производительности труда сделать это нереально, считают экономисты.

«Согласно официальному прогнозу правительства, рост производительности труда в 2017 году составит 1,8%. Ожидать, что показатель будет намного выше, пока нет оснований. Соответственно, для бурного роста доходов населения предпосылок в этом году тоже нет», — говорит эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Обеспечить рост средней зарплаты до 500 долларов за счет прибыли предприятий также маловероятно.

«У большинства предприятий рентабельность продаж не превышает 5%. Если в ущерб прибыли повышать зарплаты, выполнить установку к конкретной дате можно, но потом нужно будет помогать предприятиям выходить из сложного финансового положения, и для этого понадобится сокращать издержки и снижать зарплаты», — говорит Дмитрий Крук.

Теоретически, считает он, добиться увеличения средней зарплаты до 500 долларов можно в случае серьезного укрепления курса белорусского рубля. Однако наблюдатели сомневаются, что этот сценарий развития событий будет безболезненным для экономики.

«Укрепление белорусского рубля чревато негативными последствиями. В частности, это приведет к падению ценовой конкурентоспособности белорусских экспортеров на внешних рынках и ухудшению финансового положения предприятий, долги которых сегодня высоки. Закредитованность предприятий превышает трехмесячный объем их выручки», — подчеркивает Александр Чубрик.

В общем, похоже на то, что без «косяков» в экономике обеспечить рост средней зарплаты до 500 долларов к концу года вряд ли удастся. Для роста зарплат в долларовом эквиваленте должны расти валютные доходы страны, а мы последние четыре года наблюдаем, увы, обратную картину…