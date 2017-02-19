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"Говори правду": Срочно отменяйте декрет о тунеядцах и запускайте национальный диалог

20.02.2017 10:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент, правительство и парламент полностью проигнорировали протесты граждан против Декрета № 3 о предупреждении социального иждивенчества, считают в кампании «Говори правду», сообщила пресс-служба объединения.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Местные администрации освободили от уплаты сбора за «социальное иждивенчество» лишь 17 процентов обратившихся граждан. Все это убедительно показывает: власть не готова слышать людей и считаться с их волей.

А эта воля была высказана очень ясно, считают в кампании. Это и выход тысяч людей на акции протеста по всей стране, собранные суммарно 80 тысяч подписей разными оппозиционными структурами за отмену декрета.

—  Это почти в два раза больше количества людей, уже уплативших злополучный налог на «тунеядство». Проведены общественные слушания, где граждане Беларуси единогласно выступали против Декрета № 3.

«Говори правду» обещает продолжить добиваться отмены Декрета № 3 «всеми доступными законными и мирными способами, включая мирный протест».

— 21 февраля мы проводим общественные слушания по этой теме в Гродно, 24 февраля — в Новополоцке, 25 февраля — в Гомеле. Мы также продолжим организовывать направление личных обращений граждан в Администрацию президента с требованием отменить Декрет № 3.

В кампании призывают власть срочно отменить декрет о тунеядстве, а гражданам, уже оплатившим сбор, включить в трудовой и в страховой стаж 180 рабочих дней за 2015 год.

Наконец, «Говори правду» призывает организовать национальный диалог, в который будут включены власть, оппозиция и эксперты.

— Главная цель диалога — начать экономические реформы, которые дадут людям работу и исправят бедственное положение граждан, особенно в регионах. Эти шаги позволят сохранить социальный мир в Беларуси, не допустить, чтобы справедливым возмущением белорусов воспользовались третьи силы, дать работу людям и обеспечить нашей стране развитие.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Президент, правительство и парламент полностью проигнорировали протесты граждан против декрета о тунеядстве, считают в кампании "Говори правду".

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