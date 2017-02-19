Мы поинтересовались у Дмитрия Сахарова, предполагаются ли какие-либо изменения в части подготовки землеустроительных дел на участки и пути их реализации на аукционах для повышения спроса на них со стороны застройщиков?

— Система и порядок подготовки документации на участки сформированы, и каких-либо сведений об их корректировке либо изменений городской центр недвижимости не располагает, — отвечает начальник отдела по организации и проведению аукционов, конкурсов МГЦН.

«Усадебные» аукционы исчерпали себя

Первый аукцион по продаже участков в частную собственность в Минске состоялся в мае 2008 года и был весьма результативным. Правда, тогда земельные наделы реализовывались в престижном столичном районе Дрозды. Бум на земельные наделы в этом районе продолжился и в 2009 году.

Позднее было принято решение предоставлять свободные участки для индивидуального жилищного строительства в первую очередь многодетным семьям. Поэтому с 2010 года на аукционы выставлялись те из них, от которых отказывались многодетные. Земельные наделы были уже не такие привлекательные, как в Дроздах, поэтому большого интереса к ним не проявлялось.

Бума на участки в столице не было и в последующие годы. Только единичные из них реализовывались на аукционах, да и то преимущественно единственным заявителям.

Как рассказал Дмитрий Сахаров, в 2016 году МГЦН был проведен только один аукцион по продаже земельных участков в собственность граждан для строительства индивидуальных жилых домов. На торги было предложено 2 участка. Один располагался по 2-му Радиаторному переулку, второй — по пер. Малый Тростенец. Желающих купить участки не нашлось.

Согласно генплану Минска городские власти не планируют развивать усадебную застройку, поэтому подобные аукционы проводиться не будут.



