Деловая среда в Беларуси может резко улучшиться уже к концу первого квартала 2017 года, и уже в апреле белорусский бизнес может начать жить в новых условиях.

Как рассказал в эфире телеканала ОНТ сделал 19 февраля зампредседателя Совета по развитию предпринимательства при президенте Сергей Новицкий, после выхода соответствующего указа «начнется другая жизнь».

Вместе с тем председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин отметил, что в законодательство необходимо внести минимум 1,5 тыс. изменений. По его мнению, если по итогам визитов налоговых органов 99% субъектов предпринимательства делают ошибки, то это значит, что правила нужно менять.

Владимир Карягин подчеркнул, что бизнес хочет, чтобы в его деятельность "меньше кто-то встревал, давал ценных указаний, причем иногда безумных указаний".

По его словам, в готовящемся указе будут определены минимальные требования как к открытию, так и к получению разрешительных документов для начала бизнеса: так, для кафе - 30 посадочных мест, для парикмахерской – 6. Также ожидается, что в течение пяти лет после регистрации дела к предпринимателю не будут ходить проверки, а желающие заниматься бизнесом смогут получать у специалистов консультации, как это сделать правильно с точки зрения пожарной, санитарной безопасности.

Сергей Новицкий также отметил, что за нарушения, которые не принесли вреда государству, гражданам, нужно не наказывать, а использовать предупреждение.

"Мы должны возродить хозяина. Хозяина своего дела, хозяина своего рабочего места", — добавил он.

Напомним, что в целях оптимизации норм в сфере пожарной и промышленной безопасности МЧС и в соответствии с указаниями президента МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Также и Министерство юстиции намерено упростить некоторые моменты по ведению бизнеса.