﻿ Бизнесу обещают резкое улучшение деловой среды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бизнесу обещают резкое улучшение деловой среды

20.02.2017 11:22 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Деловая среда в Беларуси может резко улучшиться уже к концу первого квартала 2017 года, и уже в апреле белорусский бизнес может начать жить в новых условиях.

Как рассказал в эфире телеканала ОНТ сделал 19 февраля зампредседателя Совета по развитию предпринимательства при президенте Сергей Новицкий, после выхода соответствующего указа «начнется другая жизнь».

Вместе с тем председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин отметил, что в законодательство необходимо внести минимум 1,5 тыс. изменений. По его мнению, если по итогам визитов налоговых органов 99% субъектов предпринимательства делают ошибки, то это значит, что правила нужно менять.

Владимир Карягин подчеркнул, что бизнес хочет, чтобы в его деятельность "меньше кто-то встревал, давал ценных указаний, причем иногда безумных указаний".  

По его словам, в готовящемся указе будут определены минимальные требования как к открытию, так и к получению разрешительных документов для начала бизнеса: так, для кафе - 30 посадочных мест, для парикмахерской – 6. Также ожидается, что в течение пяти лет после регистрации дела к предпринимателю не будут ходить проверки, а желающие заниматься бизнесом смогут получать у специалистов консультации, как это сделать правильно с точки зрения пожарной, санитарной безопасности.

Сергей Новицкий также отметил, что за нарушения, которые не принесли вреда государству, гражданам, нужно не наказывать, а использовать предупреждение.

"Мы должны возродить хозяина. Хозяина своего дела, хозяина своего рабочего места", — добавил он.

Напомним, что в целях оптимизации норм в сфере пожарной и промышленной безопасности МЧС и в соответствии с указаниями президента МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Также и Министерство юстиции намерено упростить некоторые моменты по ведению бизнеса.

В свою очередь президент Александр Лукашенко пообещал, что самые наболевшие проблемы бизнеса он будет решать лично. В частности, он выразил намерение лично утверждать минимальный набор нормативов для субъектов хозяйствования. Президент подчеркнул, что субъекты хозяйствования при начале деятельности должны четко понимать свои обязанности и их объем, и запретил чиновникам требовать от бизнеса лишнего.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деловая среда в Беларуси может резко улучшиться уже к концу первого квартала 2017 года, и уже в апреле белорусский бизнес может начать жить в новых условиях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Говори правду": Срочно отменяйте декрет о тунеядцах и запускайте национальный диалог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика