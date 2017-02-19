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Лукашенко проведет неделю в Сочи
20.02.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи. Об этом сообщает
В сообщении пресс-службы не указано, намечены ли на это время контакты президента с представителями российской власти.
Получить комментарий TUT.BY у пресс-службы президента Беларуси не удалось.
Напомним, Александр Лукашенко традиционно отправляется в Сочи в феврале. В прошлом году он встретился во время отдыха с премьер-министром и президентом России. В 2015-м — отметил с Владимиром Путиным
У глав государств Беларуси и России назрело немало тем для разговора — начиная с затянувшегося
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В сообщении пресс-службы не указано, намечены ли на это время контакты президента с представителями российской власти.
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