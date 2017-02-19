Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.



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В сообщении пресс-службы не указано, намечены ли на это время контакты президента с представителями российской власти.

Получить комментарий TUT.BY у пресс-службы президента Беларуси не удалось.

Напомним, Александр Лукашенко традиционно отправляется в Сочи в феврале. В прошлом году он встретился во время отдыха с премьер-министром и президентом России. В 2015-м — отметил с Владимиром Путиным годовщину Олимпиады . В 2014 году президент совместил отдых с посещением Олимпийских игр. В феврале 2013 года Александр Лукашенко провел в Сочи неделю . В 2011 и 2012 годах президент также отдыхал в Сочи.

У глав государств Беларуси и России назрело немало тем для разговора — начиная с затянувшегося нефтегазового конфликта и заканчивая продовольственными вопросами .