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Лукашенко проведет неделю в Сочи

20.02.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.


Фото: Reuters

В сообщении пресс-службы не указано, намечены ли на это время контакты президента с представителями российской власти.

Получить комментарий TUT.BY у пресс-службы президента Беларуси не удалось.

Напомним, Александр Лукашенко традиционно отправляется в Сочи в феврале. В прошлом году он встретился во время отдыха с премьер-министром и президентом России. В 2015-м — отметил с Владимиром Путиным годовщину Олимпиады. В 2014 году президент совместил отдых с посещением Олимпийских игр. В феврале 2013 года Александр Лукашенко провел в Сочи неделю. В 2011 и 2012 годах президент также отдыхал в Сочи.

У глав государств Беларуси и России назрело немало тем для разговора — начиная с затянувшегося нефтегазового конфликта и заканчивая продовольственными вопросами.

 
 
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В сообщении пресс-службы не указано, намечены ли на это время контакты президента с представителями российской власти.

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