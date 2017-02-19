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Александр Косинец: "У меня все отлично, все хорошо…"
20.02.2017 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
«А вы слышали, что бывший глава Администрации президента Александр Косинец находится под домашним арестом?» — с таким вопросом позвонил в редакцию «Народной Воли» один из читателей, сославшись на некие «авторитетные источники».
Официальных новостей о том, что в отношении Косинца возбуждено уголовное дело, не было. Поэтому мы на всякий случай решили проверить эту информацию.
Напомним, что Александр Косинец
Одни утверждали, что экс-глава Администрации президента Александр Косинец пойдет на повышение, и прочили ему место премьер-министра. Другие оценивали потенциал чиновника скромнее и пересаживали его на должность министра здравоохранения или министра труда.
Третьи вообще строили версии о теории большого заговора и номенклатурном перевороте.
Стоит заметить, что в эшелонах власти к Александру Николаевичу относились по-разному. Александр Лукашенко не раз давал Косинцу весьма лестные характеристики.
«Косинец — далеко не дурак, — говорил глава государства, назначая его главой Администрации президента. — Ученый человек, доктор наук, протопавший эту жизнь от села, знающий эту жизнь как никто. Думаю, для главы администрации это хорошо. Далее ты можешь быть выше, или президентом, или премьер-министром — если у тебя соответствующие качества».
Однако из-за непростого, резковатого характера главу Администрации недолюбливали. Александр Косинец никогда не водил дружбы с более-менее влиятельными чиновниками из президентского окружения. Бывало, смело шел против всех. «Я сам по себе», — объяснял он своим друзьям.
В бытность председателем Витебского облисполкома Косинец запомнился своими, мягко говоря, нестандартными идеями. Например, предлагал в центре Витебска построить «Диснейленд» (примерная стоимость проекта — около 100 миллионов долларов). Выступая перед депутатами, обещал запретить секс по телефону.
Рассказывают, что незадолго до появления указа об отставке Александр Косинец решил собрать большое совещание в Администрации президента. Назначил его на субботу, пригласил чиновников высочайшего уровня! Когда один из помощников доложил об этом президенту (а вдруг заговор?), совещание было отменено. И сразу после выходных инициативному чиновнику вручили указ об освобождении от должности главы Администрации.
«Народная Воля» разыскала бывшего главу Администрации президента и прямо спросила, на каком он сейчас небе.
— Александр Николаевич, как ваши дела? Рассказывают, будто вы под домашним арестом…
— (Громко смеется.) Глупости самые натуральные! У меня все отлично, все хорошо. Следите за новостями, читайте прессу, смотрите телевизор, скоро все узнаете…
— Значит, все-таки готовитесь к новой должности?
— Конечно!
— Просто уже было столько указов, когда большой чиновник отправляется в отставку с формулировкой «в связи с переводом на другую работу», а потом будто растворяется в атмосфере. Один из ярких примеров — бывший генеральный прокурор Олег Божелко…
— Нет, у меня все нормально.
— А как можете объяснить возникновение таких странных слухов о себе?
— Отвечу вам цитатой из Владимира Высоцкого: «Вот ходят слухи, что не будет больше сплетен, и ходят сплетни, будто слухи запретят…»
Честно говоря, до меня такие слухи не доходили, поэтому даже не знаю, как и что тут комментировать…
— Позвольте тогда уточнить: с чем была связана ваша отставка?
— Вот когда выйду на работу, тогда вам все расскажу, хорошо?
— Всю правду?
— Конечно! Первое интервью — вам. А всем остальным скажите, чтобы больше ничего такого про меня не сочиняли.
— Александр Николаевич, а вы сами в отставку попросились или?..
— Я же вам сказал: обо всем расскажу в интервью, когда выйду на работу.
— Тогда до встречи. Ну и желаю, чтобы у вас никогда не было проблем с правоохранительными органами.
— Спасибо! У меня и не должно их быть. А все эти сочинения на вольную тему — глупости самые натуральные!
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Косинца ждут в Академии управления при президенте
Не так давно Александр Лукашенко весьма негативно оценил деятельность Академии управления при президенте и фактически дал команду сменить ректора.
«Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить», — эта цитата разлетелась по всем информационным агентствам.
В кулуарах Академии управления ходит упорный слух о том, что новым ректором может стать именно Александр Косинец. Доктор наук, профессор, до прихода в большую политику был ректором Витебского медуниверситета. Одним словом, будет чувствовать себя в этой должности как рыба в воде!
Кстати, ректорами Академии управления почти всегда были доктора наук. Исключение — лишь нынешний глава Марат Жилинский, он кандидат исторических наук. Жилинский руководит президентским вузом чуть больше трех лет.
Дольше всех ректором Академии управления был доктор экономических наук Анатолий Шрубенко — около 8 лет. Доктор технических наук Анатолий Морозевич возглавлял вуз почти 7 лет. Доктор исторических наук Анатолий Бригадин был ректором Академии управления чуть больше года, доктор технических наук Петр Кухарчик — два года, доктор юридических наук Станислав Князев — четыре.
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"А вы слышали, что бывший глава Администрации президента Александр Косинец находится под домашним арестом?" - с таким вопросом позвонил один из читателей,...
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