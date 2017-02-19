«А вы слышали, что бывший глава Администрации президента Александр Косинец находится под домашним арестом?» — с таким вопросом позвонил в редакцию «Народной Воли» один из читателей, сославшись на некие «авторитетные источники».



Фото:Игорь Матвеев

Официальных новостей о том, что в отношении Косинца возбуждено уголовное дело, не было. Поэтому мы на всякий случай решили проверить эту информацию.

Напомним, что Александр Косинец был освобожден от должности 5 декабря минувшего года. Одни аналитики называли это кадровое решение предсказуемым, другие — неожиданным. Версий случившегося тоже было немало.

Одни утверждали, что экс-глава Администрации президента Александр Косинец пойдет на повышение, и прочили ему место премьер-министра. Другие оценивали потенциал чиновника скромнее и пересаживали его на должность министра здравоохранения или министра труда.

Третьи вообще строили версии о теории большого заговора и номенклатурном перевороте.

Стоит заметить, что в эшелонах власти к Александру Николаевичу относились по-разному. Александр Лукашенко не раз давал Косинцу весьма лестные характеристики.

«Косинец — далеко не дурак, — говорил глава государства, назначая его главой Администрации президента. — Ученый человек, доктор наук, протопавший эту жизнь от села, знающий эту жизнь как никто. Думаю, для главы администрации это хорошо. Далее ты можешь быть выше, или президентом, или премьер-министром — если у тебя соответствующие качества».

Однако из-за непростого, резковатого характера главу Администрации недолюбливали. Александр Косинец никогда не водил дружбы с более-менее влиятельными чиновниками из президентского окружения. Бывало, смело шел против всех. «Я сам по себе», — объяснял он своим друзьям.

В бытность председателем Витебского облисполкома Косинец запомнился своими, мягко говоря, нестандартными идеями. Например, предлагал в центре Витебска построить «Диснейленд» (примерная стоимость проекта — около 100 миллионов долларов). Выступая перед депутатами, обещал запретить секс по телефону.

Рассказывают, что незадолго до появления указа об отставке Александр Косинец решил собрать большое совещание в Администрации президента. Назначил его на субботу, пригласил чиновников высочайшего уровня! Когда один из помощников доложил об этом президенту (а вдруг заговор?), совещание было отменено. И сразу после выходных инициативному чиновнику вручили указ об освобождении от должности главы Администрации.

«Народная Воля» разыскала бывшего главу Администрации президента и прямо спросила, на каком он сейчас небе.

— Александр Николаевич, как ваши дела? Рассказывают, будто вы под домашним арестом…

— (Громко смеется.) Глупости самые натуральные! У меня все отлично, все хорошо. Следите за новостями, читайте прессу, смотрите телевизор, скоро все узнаете…

— Значит, все-таки готовитесь к новой должности?

— Конечно!

— Просто уже было столько указов, когда большой чиновник отправляется в отставку с формулировкой «в связи с переводом на другую работу», а потом будто растворяется в атмосфере. Один из ярких примеров — бывший генеральный прокурор Олег Божелко…

— Нет, у меня все нормально.

— А как можете объяснить возникновение таких странных слухов о себе?

— Отвечу вам цитатой из Владимира Высоцкого: «Вот ходят слухи, что не будет больше сплетен, и ходят сплетни, будто слухи запретят…»

Честно говоря, до меня такие слухи не доходили, поэтому даже не знаю, как и что тут комментировать…

— Позвольте тогда уточнить: с чем была связана ваша отставка?

— Вот когда выйду на работу, тогда вам все расскажу, хорошо?

— Всю правду?

— Конечно! Первое интервью — вам. А всем остальным скажите, чтобы больше ничего такого про меня не сочиняли.

— Александр Николаевич, а вы сами в отставку попросились или?..

— Я же вам сказал: обо всем расскажу в интервью, когда выйду на работу.

— Тогда до встречи. Ну и желаю, чтобы у вас никогда не было проблем с правоохранительными органами.

— Спасибо! У меня и не должно их быть. А все эти сочинения на вольную тему — глупости самые натуральные!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Косинца ждут в Академии управления при президенте

Не так давно Александр Лукашенко весьма негативно оценил деятельность Академии управления при президенте и фактически дал команду сменить ректора.

«Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить», — эта цитата разлетелась по всем информационным агентствам.

В кулуарах Академии управления ходит упорный слух о том, что новым ректором может стать именно Александр Косинец. Доктор наук, профессор, до прихода в большую политику был ректором Витебского медуниверситета. Одним словом, будет чувствовать себя в этой должности как рыба в воде!

Кстати, ректорами Академии управления почти всегда были доктора наук. Исключение — лишь нынешний глава Марат Жилинский, он кандидат исторических наук. Жилинский руководит президентским вузом чуть больше трех лет.

Дольше всех ректором Академии управления был доктор экономических наук Анатолий Шрубенко — около 8 лет. Доктор технических наук Анатолий Морозевич возглавлял вуз почти 7 лет. Доктор исторических наук Анатолий Бригадин был ректором Академии управления чуть больше года, доктор технических наук Петр Кухарчик — два года, доктор юридических наук Станислав Князев — четыре.