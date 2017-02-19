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Доллар немного подорожал на торгах в понедельник
20.02.2017 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару США по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 20 февраля белорусский рубль несколько ослаб к доллару. Евро и российский рубль — наоборот, немного подешевели по сравнению с курсами валют минувшей недели.
На торгах Московской биржи стоимость доллара составляет 57,25 российских рубля, евро — 60,83 рубля. Цена барреля нефти варьируется около 56 долларов.
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Евро и российский рубль подешевели в Беларуси по итогам торгов на БВФБ в понедельник.
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