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Доллар немного подорожал на торгах в понедельник

20.02.2017 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару США по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,8784
  • Евро — 1,9935
  • 100 российских рублей — 3,2339

Таким образом, на торгах 20 февраля белорусский рубль несколько ослаб к доллару. Евро и российский рубль — наоборот, немного подешевели по сравнению с курсами валют минувшей недели.

На торгах Московской биржи стоимость доллара составляет 57,25 российских рубля, евро — 60,83 рубля. Цена барреля нефти варьируется около 56 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Евро и российский рубль подешевели в Беларуси по итогам торгов на БВФБ в понедельник.

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