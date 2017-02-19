МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару США по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,8784

Евро — 1,9935

100 российских рублей — 3,2339

Таким образом, на торгах 20 февраля белорусский рубль несколько ослаб к доллару. Евро и российский рубль — наоборот, немного подешевели по сравнению с курсами валют минувшей недели.

На торгах Московской биржи стоимость доллара составляет 57,25 российских рубля, евро — 60,83 рубля. Цена барреля нефти варьируется около 56 долларов.