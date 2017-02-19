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Иран подтвердил покупку нефти Беларусью
20.02.2017 12:59 — Новости Экономики | БДГ
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) 18 февраля
Нефть закупает дочернее предприятие государственной «Беларусьнефти» Beloil Polska, которое заключило сделку на приобретение 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.
Напомним, первым о покупке Беларусью нефти в Иране заявило агентство Reuters. Однако ни одна из сторон сначала не подтверждала эту информацию.
Загрузка танкеров
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья
И хотя, Минск и Москва, по данным белорусской стороны,
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Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) 18 февраля
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