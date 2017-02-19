﻿ Иран подтвердил покупку нефти Беларусью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Иран подтвердил покупку нефти Беларусью

20.02.2017 12:59 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) 18 февраля подтвердила, что Беларусь закупает у нее нефть.

Нефть закупает дочернее предприятие государственной «Беларусьнефти» Beloil Polska, которое заключило сделку на приобретение 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.

Напомним, первым о покупке Беларусью нефти в Иране заявило агентство Reuters. Однако ни одна из сторон сначала не подтверждала эту информацию.

Загрузка танкеров ожидается со дня на день. Вероятно, нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Беларусь.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья снизилось на 9,9% к уровню 2015 года, а объем переработки нефти упал на 19% до 18,6  млн тонн. Также снижение объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года привело к тому, что поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам года снизились на 22,7%.

И хотя, Минск и Москва, по данным белорусской стороны, вплотную приблизились к соглашению по нефтегазовому спору, белорусские власти оценили риски и всерьез озаботились диверсификацией поставок энергоресурсов. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) 18 февраля

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар немного подорожал на торгах в понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика