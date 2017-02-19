Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) 18 февраля подтвердила , что Беларусь закупает у нее нефть.

Нефть закупает дочернее предприятие государственной «Беларусьнефти» Beloil Polska, которое заключило сделку на приобретение 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.

Напомним, первым о покупке Беларусью нефти в Иране заявило агентство Reuters. Однако ни одна из сторон сначала не подтверждала эту информацию.

Загрузка танкеров ожидается со дня на день . Вероятно, нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Беларусь.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья снизилось на 9,9% к уровню 2015 года, а объем переработки нефти упал на 19% до 18,6 млн тонн. Также снижение объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года привело к тому, что поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам года снизились на 22,7%.