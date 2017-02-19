По итогам минувшей недели индекс цен на квартиры в Минске не изменился и по-прежнему находится у отметки в 1173 $/м 2 . Обновление 10-летнего ценового минимума, которое уже неоднократно анонсировалось, вновь переносится на неопределённый срок.

В 2015 и 2016 годах на февраль приходилось самое стремительное снижение цен на квартиры в Минске, когда за неделю индекс падал на 0,9-1,1%. Поначалу казалось, что в 2017 году ситуация будет развиваться в схожем ключе – за первую февральскую неделю цены снизились на 0,7%. Но нынешний год уже отличается от предшественников - спустя всего 2 недели динамика стала нулевой.

В отличие от вторичного рынка первичный продолжает демонстрировать отрицательную ценовую динамику, однако скорость снижения падает вторую неделю подряд. Средняя цена квартир в новостройках за последние 7 дней снизилась на 0,3%, остановившись у отметки в 1136 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 20 февраля следующим образом:

Объем предложения по итогам минувшей недели изменился незначительно. Общее число выставленных на продажу квартир выросло на 0,2%. Квартир с одной жилой комнатой стало больше на 0,4%, число 2-комнатных изменилось на те же 0,4%, но со знаком “-”. Для 3-коматных квартир неделя прошла без изменений. Что касается 4-комнатных, то их предложение по итогам недели выросло на 2%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 20 февраля выглядит следующим образом:

Впервые с начала февраля мы наблюдаем положительную динамику у некоторых сегментов рынка. В “плюсе” по итогам недели оказались 2- и 3-комантные квартиры, подорожавшие в среднем на 0,1% и 0,4%, соответственно. Что касается цен на 1-комнатные квартиры, то они продолжают двигаться вниз (-0,5%). Небольшое снижение было зафиксировано у 4-комнатных квартир (-0,1%).

По итогам недели сложилась крайне любопытная картина: в трёх районах цены выросли, в трёх снизились и ещё в трёх остались неизменными. Примечательно, что у основной массы цены изменились незначительно (+/- 0,2%), в то время как в Центральном районе снижение цен составило внушительные 1,4%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 694 $/м2 (-0,1%), Витебск – 562 $/м2 (-0,5%), Гомель – 584 $/м2 (-0,5%), Гродно – 700 $/м2 (-0,1%), Могилев – 583 $/м2 (без изменений).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,7% и составила 2 867 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru .

Киев:

· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1482 $/м2.

· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,4% и составила 772 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua .