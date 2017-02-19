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Макей отправляется в Москву на встречу с Лавровым
20.02.2017 14:30 — Новости Экономики | Tut.by
21 — 22 февраля состоится рабочая поездка министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Основной темой поездки является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве», — говорится в сообщении.
Владимир Макей проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи планируется обсудить «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией».
Напомним, в последнее время между Минском и Москвой накопилось немало проблем, начиная с затянувшегося
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21 - 22 февраля состоится рабочая поездка министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Россию.
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