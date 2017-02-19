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Сняла решительно пиджак наброшенный, или Сколько стоит затягивание решения проблем экономики
20.02.2017 15:34 — Новости Экономики | Tut.by
Истина где-то посередине. Поживем — увидим. Утро вечера мудренее. Такой набор нехитрых народных мудростей не первый год становится девизом при разруливании экономических катаклизмов. Вдоволь потоптаться на развилке — это святое. При этом экономика с незавидной регулярностью впадает в ступор, уходит в занос, разнос, идет юзом и т.п. В 2009-м, 2011-м, 2014-м на нерешительности и половинчатости уже потеряны миллиарды. История грозит повториться в виде очередного трагифарса.
Не будем углубляться в годы «процветания» белорусской экономической модели, тем более ей посвящено множество разножанровых литературных трудов пера как критиков, так и почитателей. Последний внятный кризис, то есть не растянутый без конца во времени и пространстве, — 2009-й год. Разовая девальвация рубля на 20%. Ступор, оргвыводы, программа с МВФ на 3,5 млрд долларов. Деньги в прок не пошли. Приватизация закончилась, не начавшись. А уверенно сидевший на льготных кредитах госсектор еще ждали модернизационные миллиарды.
В 2011-м все было гораздо хуже. Жесткий валютный кризис и затянувшееся более чем на полгода его разрешение. Глас разума из правительства, предлагавший выходы на единый курс еще весной, остался не услышанным. Зачем же рубить сплеча? Развязать проблему решились, когда бизнес и народ уже готовы выйти на площадь, требуя девальвации и свободного доступа к валюте. Копившиеся месяцами девальвационные ожидания и дисбалансы обеспечили трехкратную девальвацию.
Нескучным выдался и 2014-й. Российский рубль падал всю вторую половину года, но, вопреки здравому смыслу и экономическим законам, Беларусь пошла своим путем. Только денег на долго не хватило, что в декабре обернулось очередной девальвацией и новыми «оригинальными» мерами вроде налога на покупку валюты. Благо новый состав правительства и Нацбанка действовал жестко и быстро — за полтора месяца все вырулило на дорогу если не гладкую, то хотя бы вполне прямую.
Цена промедления второй половины 2014-го —
Сегодня мы заходим на новый круг. Два года «женихания» с МВФ рискуют завершиться вариантом плохим (денег под очередные белорусские фокусы не дадут — нет реформ и нет внятного сигнала о готовности к ним от первого лица). Или совсем плохим (деньги под все это дадут, но никаких внятных комплексных реформ не случится, а проеденное придется возвращать).
Впрочем, экс-глава Нацбанка Петр Прокопович на недавнем совещании у главы государства
Кредиты и жилье — это понятно и притягательно. Настолько, что и в России в феврале небезызвестный Столыпинский клуб
Но кредит — штука вовсе не безобидная. О чем нас
И проявились. Одной из ключевых проблем, которая досталась новому составу правительства и Нацбанка, стала печальная конструкция, названная клубом самоубийц кредиторов. Долги 106 крупнейших кредиторов достигли фантастических цифр, превысив 13 млрд рублей (новыми). Один «Евроторг»
Отдельный вопрос — как одновременно предлагается увеличить кредитование и улучшить сальдо по текущему счету. Ведь стимулирование внутреннего спроса традиционно тянет за собой увеличение импорта и увеличивает дефицит платежного баланса.
Впрочем, решения пока не принято. Печатать деньги, наклонить банки, обаять МВФ, реформировать госсектор. Решение откладывается от Всебелорусского собрания до очередного совещания или заседания, которое «должно состояться в ближайшее время». Время идет. Банки еще скрипят, многие промышленные флагманы (в том числе модернизированные) — уже нет. Сколько времени и денег мы готовы угрохать вложить до того, как решим, что делать с живыми, а что — с мертвыми, не понятно. Но торопиться с решениями незачем. Поспешишь — людей насмешишь.
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Вдоволь потоптаться на развилке - это святое. При этом экономика с незавидной регулярностью впадает в ступор, уходит в занос, разнос, идет юзом и т.п. В 2009-м, 2011-м, 2014-м...
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