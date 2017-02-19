Тысячи людей вышли на улицы протестовать против налога с тунеядцев — сначала в пятницу в Минске, затем, в воскресенье, — в регионах. Это стало сюрпризом не только для властей, но и для оппозиционеров, которые звали людей на улицы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кто вышел протестовать и почему с таким размахом? Чем может обернуться этот всплеск протестной активности? Смогут ли белорусские политики его оседлать или, наоборот, — распугают протестующих своими лозунгами? Как отреагирует власть?

Обо всем этом мы поговорим с тремя экспертами: социологом Еленой Артеменко из Белорусского института стратегических исследований (BISS), политологами Юрием Чаусовым и Валерием Карбалевичем.

Подключайтесь к прямому эфиру Дискуссии TUT 21 февраля в 14.00.

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