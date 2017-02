В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утепление чердака с CertainTeed В девяти из десяти американских домов недостаточность теплоизоляции вызывает дискомфорт и перерасход средств домовладельцев. Но достаточно всего лишь посетить...

В девяти из десяти американских домов недостаточность теплоизоляции вызывает дискомфорт и перерасход средств домовладельцев. Но достаточно всего лишь посетить чердак, и высокие счета за коммунальные услуги окажутся вполне контролируемыми. Действуя в соответствии с программой ENERGY STAR, разработанной и внедряемой U.S. Environmental Protection Agency, Американским агентством охраны окружающей среды, можно ежегодно экономить до 11 процентов расходуемых на отопление средств. CertainTeed, один из ведущих американских произвоителей строительных изделий, присоединился к развернутой ENERGY STAR кампании Rule Your Attic!, которая объединила коммунальников, подрядчиков, производителей и розничных продавцов всей страны, чтобы повысить осведомленность домовладельцев о преимуществах надлежащей герметизации и изоляции, начиная с чердака. Уплотнение швов и изоляция могут улучшить комфорт жилища, и чердак, как правило, есть то место, где кошельки домовладельцев несут наибольший урон.Большинство домовладельцев не понимает, сколько денег они выбрасывают за что-то, что имеет простое решение, говорит Даг Андерсон, руководитель проекта команды ENERGY STAR, носящей название Seal and Insulate. Герметизация щелей и добавление изоляции до рекомендуемых уровней на чердаках и в подвалах может сэкономить домовладельцу до 200 долларов из его ежегодных расходов за коммунальные услуги.Вот уже третий год адресованная потребителям целенаправленная пропагандистская мультимедийная побуждает домовладельцев сделать этот первый шаг в направлении повышения энергоэффективности. Подняться на свои чердаки и оценить уровни изоляции. Если изоляция находится на уровне чердачныхт перекрытий или ниже их, нужно больше изоляции. ENERGY STAR и CertainTeed также обеспечивают домовладельцев необходимыми инструментами и ресурсами, чтобы помочь им найти лучшее изолирующее решение, либо через DIY-проекты, либо путем сотрудничества с подрядчиком.Домовладелец может, следуя хэштегу #RuleYourAttic или посещая страницу www.energystar.gov/ruleyourattic~~dobj, получить квалифицированную консультацию, советы и предложения по работе с подрядчиком. Он также может разместить фотографии своих уровней чердачной изоляции на Facebook и Twitter с помощью #RuleYourAttic для получения персонализированного совета от экспертов U.S. Environmental Protection Agency.Около 25 процентов энергии дома теряется через крышу. Это как выходить на улицу в холодную погоду без теплого головного убора, говорит Лиз Маккарти, менеджер по маркетинговым коммуникациям CertainTeed Insulation. Эта кампания показывает, насколько сильно влияние недоизоляции чердака, и насколько действенными могут быть ваши собственные меры.Что же касается изоляционных материалов, то CertainTeed InsulSafe SP Attic Insulation представляется доступным решением, которое обеспечивает исключительную тепловую эффективность и звукоизоляцию для подъема комфорта жилища на более высокий уровень. Материал может быть быстро, чисто и легко напылен прямо на имеющуюся чердачную или мансардную изоляцию. Технология нанесения позволяет не пропустить ни малейшей щелочки. Нанесенный материал не гниет, не оседает и не воспламеняется.Кроме того, InsulSafe SP является безопасным, устойчивым продуктом, который изготавливается из вторсырья. Этот материал производится без использования формальдегида, тех или иных красителей или агрессивных химикатов. И сертифицирован GREENGUARD Environmental Institute как неисточник летучих органических соединений.www.certainteed.com