В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТехноНИКОЛЬ разработала решения для строительной 3D печати В подмосковном Ступино появился коттедж, целиком отпечатанный на стройплощадке с помощью мобильного принтера. Специально для пилотного проекта Корпорация...

В подмосковном Ступино появился коттедж, целиком отпечатанный на стройплощадке с помощью мобильного принтера. Специально для пилотного проекта Корпорация ТехноНИКОЛЬ предложила инновационные решения изоляции. В дальнейшем благодаря симбиозу передовых технологий процесс теплоизоляции стен может быть автоматизирован и осуществляться параллельно с их печатью. Пилотный проект в Ступино на практике продемонстрировал возможности, которые аддитивная технология открывает в строительстве уже сегодня. Дом нестандартной архитектуры площадью 38 квадратных метров впервые был напечатан целиком на стройплощадке, а не собран из деталей, отпечатанных в заводских условиях. Изобретенный российским инженером Никитой Чен-юн-тай мобильный принтер Apis Cor в обозримом будущем может изменить коттеджное строительство в России. Он имеет встроенные систему автоматического выравнивания по горизонту и систему стабилизации.Применять оборудование можно практически на любой пригодной для строительства местности, а для его транспортировки до стройплощадки требуется обычный грузовик.Чистое машинное время печати несущих стен, перегородок и ограждающих конструкций коттеджа в Ступино не превысило 24 часа. В сжатые сроки превратить бетонную коробку в пригодный для жизни дом позволили инновационные решения от компании ТехноНИКОЛЬ. Так, для утепления фасадов применены материалы, обладающие одними из самых низких коэффициентов теплопроводности среди продуктов массового применения. Это засыпной теплоизоляционный материал на основе жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR на одной части дома и заливной состав из полиуретановой пены на другой.Для создания комфортного микроклимата в доме достаточно небольшого слоя таких утеплителей, что позволяет существенно не утяжелять конструкции. Примененные технологии не требуют наличия крепежа, позволяют заполнить все пустоты в пространстве между несущей стеной и внешней бетонной конструкцией и избежать образования мостиков холода. При дальнейшем развитии строительной трехмерной печати в России благодаря усовершенствованию оборудования утепление конструкций может быть включено непосредственно в процесс печати, что сократит сроки возведения дома.Трехмерная печать позволяет возвести стены здания за считанные часы. Но для того, чтобы эта технология активно развивалась и применялась на практике, необходимы инновационные решения в области производства и применения стройматериалов. Ведь устройство фундамента и кровли, прокладка коммуникаций, отделочные работы и теплоизоляция фасадов по классическим технологиям могут занять существенный промежуток времени, комментирует руководитель инженерно-технического центра компании ТехноНИКОЛЬ Дмитрий Михайлиди.Для данного проекта мы предложили решения, которые позволяют использовать преимущества трехмерной печати и в дальнейшем могут стать сопутствующими ей. Их отличают технологичность и высокая скорость монтажа, применимость в проектах нестандартной архитектуры, высокие эксплуатационные свойства. Учитывая перспективность технологии трехмерной печати, мы намерены продолжить разработки в этом направлении. При этом мы исследуем вопросы не только изоляции, но и усиления конструкций при помощи продуктов строительной химии, полимерных составов, а также включения различной фибры.www.tn.ru