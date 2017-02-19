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Порошенко назначил посла в Беларусь

20.02.2017 16:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом в Беларуси. Раньше Кизим работал замдиректора департамента международной безопасности МИД Украины. О назначении сообщается на сайте украинского президента.


Фото: Reuters

Должность посла была вакантна почти два года — с мая 2015-го. Посольство возглавлял временный поверенный Валерий Джигун. До него послом был экс-министр обороны Украины Михаил Ежель.

Он объявлен в розыск в своей стране. Ежеля подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в бытность министром обороны страны. Его действия, считают в Киеве, едва не привели к продаже украинских бомбардировщиков в Россию, что повлекло нанесение материального ущерба государству на сумму свыше 24 млн гривен. Сам Ежель, по данным TUT.BY, живет в Беларуси как частное лицо.

Такое продолжительное отсутствие посла в Беларуси критиковалось в самой Украине. Депутат Верховной Рады Игорь Гузь назвал медлительность Киева в этом вопросе «диверсией».

 
 
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До этого Игорь Кизим работал замдиректора департамента международной безопасности МИД Украины.

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