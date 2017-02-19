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Порошенко назначил посла в Беларусь
20.02.2017 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом в Беларуси. Раньше Кизим работал замдиректора департамента международной безопасности МИД Украины. О назначении сообщается на сайте украинского президента.
Должность посла была вакантна почти два года — с мая 2015-го. Посольство возглавлял временный поверенный Валерий Джигун. До него послом был экс-министр обороны Украины Михаил Ежель.
Он
Такое продолжительное отсутствие посла в Беларуси критиковалось в самой Украине. Депутат Верховной Рады Игорь Гузь назвал медлительность Киева в этом вопросе «
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До этого Игорь Кизим работал замдиректора департамента международной безопасности МИД Украины.
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