Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом в Беларуси. Раньше Кизим работал замдиректора департамента международной безопасности МИД Украины. О назначении сообщается на сайте украинского президента.



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Должность посла была вакантна почти два года — с мая 2015-го. Посольство возглавлял временный поверенный Валерий Джигун. До него послом был экс-министр обороны Украины Михаил Ежель.

Он объявлен в розыск в своей стране. Ежеля подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в бытность министром обороны страны. Его действия, считают в Киеве, едва не привели к продаже украинских бомбардировщиков в Россию, что повлекло нанесение материального ущерба государству на сумму свыше 24 млн гривен. Сам Ежель, по данным TUT.BY, живет в Беларуси как частное лицо.

Такое продолжительное отсутствие посла в Беларуси критиковалось в самой Украине. Депутат Верховной Рады Игорь Гузь назвал медлительность Киева в этом вопросе « диверсией ».