В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сверхлегкий полуприцеп с отстегивающимся гусаком Выпуск тяжеловозов с собственным весом от 7,5 тонны завод SPECPRICEP начал ещё в 2015 году. В 2016 году их производство стало носить массовый характер. Идею подхватили и...

Выпуск тяжеловозов с собственным весом от 7,5 тонны завод SPECPRICEP начал ещё в 2015 году. В 2016 году их производство стало носить массовый характер. Идею подхватили и другие российские производители. Тем не менее именно SPECPRICEP остается лидером в области создания сверхлегких низкорамных полуприцепов. В конце прошлого года линейку пополнили тралы с отстегивающимся гусаком. Новое предложение SPECPRICEP представляет собой трехосный низкорамный полуприцеп с минимальной погрузочной высотой. Устройство, позволяющее технике самостоятельно заезжать на платформу, является запатентованным изобретением компании. Сцепка-расцепка с тягачом занимает не больше минуты, для дополнительного удобства процесса на площадке предусмотрены раздвижные закидные трапики. Гусак оборудован специальным блокирующим механизмом, который в случае наезда рамы на препятствие не даст платформе отсоединиться.Грузоподъемность новой модели составила 30 тонн, при этом масса самого полуприцепа всего 8,6 тонны. Для снижения веса конструкторы SPECPRICEP использовали, например, облегченную колесную тележку с пластиковыми арками. Длина рабочей площадки 5,8 метра, для наращивания ширины применяются выдвижные уширители. С их помощью ширина изменяется с 2,54 метра до 3,14 метра. Пневматическая подвеска регулирует высоту платформы в задней части в пределах 200 миллиметров.Рабочая площадка оборудована тракозацепами, которые используются для перевозки гусеничной техники. Они помогают укрепиться гусеницами за платформу, минимизируя смещение по настилу. Комплектацию полуприцепа дополняют автономная гидростанция, выдвижные знаки негабарита и проблесковый маячок на кронштейне.Полуприцепы с отстегивающимся гусаком выгодны для всех отраслей промышленности. Сельскохозяйственной, нефтедобывающей, строительной, дорожной, военной. Для любой, где используется гусеничная техника. Ведь чтобы при ее транспортировке не возникли проблемы, высота погрузки на полуприцеп должна быть минимальной.У разных модификаций полуприцепов SPECPRICEP она начинается от 400 миллиметров. Именно поэтому полуприцепы с отстегивающимся гусаком отличаются экономической выгодой и предельной безопасностью, а теперь еще и впечатляющей легкостью, позволяющей дополнительно экономить на получении разрешений.www.specpricep.ru