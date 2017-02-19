Новый проект по развитию и поддержке женского предпринимательства «УспешнаЯ», инициатором которого выступает Белинвестбанк при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, стартует в Минске.

Проект состоит из 6 бизнес-встреч, в рамках которых предприниматели-женщины узнают о финансовых и нефинансовых возможностях Программы «Женщины в бизнесе», а также смогут улучшить свои бизнес-навыки. Кроме города Минска проект пройдет и в регионах Беларуси. Первая бизнес-встреча состоится уже 6-го марта в Минске.

В этом году Белинвестбанк в рамках Программы Европейского банка реконструкции и развития «Женщины в бизнесе» реализует проект «УспешнаЯ». Это серия бизнес-встреч, направленных на развитие и поддержку белорусского женского предпринимательства.

Участницы бизнес-встреч подробно узнают о Программе «Женщины в бизнесе», выделенные средства в рамках которой будут направлены на финансирование женского предпринимательства в Республике Беларусь. Они будут доступны для бизнеса, которым владеет или который возглавляет женщина. Финансовые возможности программы позволят белорусским женщинам-предпринимателям создавать и развивать свой бизнес, что особенно важно для устойчивого роста национальной экономики.

Участницам программы на бизнес-встрече будет представлена возможность познакомиться с интернет-проектом Европейского банка реконструкции и развития Business Lens. Это веб-инструмент, при помощи которого можно провести диагностику своего бизнеса, выявить его сильные и слабые стороны и определить потребности в различных областях знаний и навыков для их дальнейшего развития. Знакомство с данным инструментом состоится в интерактивном формате, и все желающее смогут задать вопросы консультанту программы.

Сегодня любой успешный бизнес сложно себе представить без эффективного маркетинга и системных продаж. Поэтому работающими инструментами из этих областей бизнеса с участниками поделятся успешные женщины-предприниматели. На первой бизнес-встрече, 6 марта, с мастер-классом «Как производить товары и услуги, соответствующие и превышающие ожидания ваших покупателей/клиентов» выступит Дарья Сармонт – владелец группы компаний «Сармонт», одной из лидеров в области маркетинговых исследований и стратегического маркетинга.

«Программа «Женщины в бизнесе» – международная инициатива, целью которой является развитие женского предпринимательства во всем мире. Подписав соглашение с Европейским банком реконструкции и развития в сентябре 2016 года, Белинвестбанк тем самым стал партнёром Программы на территории Республики Беларусь. В рамках реализации Программы мы начинаем проект «УспешнаЯ», целями которого видим как финансовую, так и нефинансовую поддержку белорусских женщин-предпринимателей, чтобы помочь им начать еще активнее участвовать в экономической жизни государства, – отметил заместитель председателя Правления Белинвестбанка Александр Филиппович. – В рамках данного проекта мы организуем ряд бизнес-встреч не только в городе Минске, но и в областных центрах Республики. Такие бизнес-встречи для представителей малого и среднего предпринимательства помогут узнать участницам проекта, как развить и усовершенствовать свой бизнес с помощью знаний и навыков приглашённых консультантов и спикеров проекта. Ожидаем, что поддержкой Белинвестбанка и ЕБРР в рамках Программы «Женщины в бизнесе» смогут воспользоваться сотни белорусских женщин, готовых заниматься собственным делом и успешно его развивать», – добавил он.

Первая бизнес-встреча в рамках проекта состоится уже 6-го марта в городе Минске. Данная программа финансируется ЕБРР, Европейским союзом, Швецией и Фондом поддержки стран с переходной экономикой на ранней стадии развития.