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Назарбаев озабочен проблемами в белорусско-российских отношениях

20.02.2017 17:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил озабоченность проблемными вопросами в белорусско-российских отношениях. Беседа состоялась 20 февраля по инициативе казахстанской стороны, передает пресс-служба президента Беларуси.


Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Нурсултан Назарбаев уверен, что все существующие проблемы в отношениях Беларуси и России будут решены внутри союза. Кроме того, Назарбаев рассказал Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения.

Одной из главных тем стали отношения в Евразийском экономическом союзе. Стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.

«Стороны обсудили весь комплекс белорусско-казахстанских отношений. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества летом текущего года, а также посетить выставку „ЭКСПО-2017“ в Астане, где будет работать и национальная экспозиция Беларуси. Президенты вновь подтвердили решимость в укреплении союзнических отношений», — сказано в сообщении.

20 февраля президент Лукашенко улетел в Сочи. В сообщении пресс-службы не указано, намечены ли на это время контакты президента с представителями российской власти. У глав государств Беларуси и России назрело немало тем для разговора — начиная с затянувшегося нефтегазового конфликта и заканчивая продовольственными вопросами.

 
 
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Назарбаев уверен, что все существующие проблемы в отношениях Беларуси и России будут решены внутри союза.

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