Правительство внесло коррективы в постановление Совмина от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах, расширив использование механизма биржевых торгов при реализации на экспорт зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, документом дополнен перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать только по результатам биржевых торгов ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» по позиции «зерно и продукты его переработки». Речь идет о пшенице, гречихе, муке и т.д.

«Принятые меры направлены на формирование максимально объективной цены при реализации продукции на экспорт, создание равных условий для всех субъектов хозяйствования при экспорте зерна. Кроме того, это позволит обеспечить открытость и прозрачность сделок, оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, а также будет способствовать конкуренции среди покупателей и получению продавцами дополнительной выручки от реализации продукции», — говорится в сообщении.