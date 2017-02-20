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На торгах 20 февраля белорусский рубль заметно окреп к российскому
20.02.2017 12:30 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 февраля прошли очередные торги валютами. Рубль заметно укрепился к российскому рублю.
Доллар вырос на BYN0,0053 — до 1,8784 рубля.
Евро снизился на BYN0,0017 — до 1,9935 рубля.
Российский рубль опустился сразу на BYN0,0158 — до 3,2339 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Российский рубль опустился сразу на BYN0,0158.
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