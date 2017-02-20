— Ожидания людей, которые проживали в зоне строительства дороги, сводились к тому, что цены на их дома вырастут. Некоторые действительно выиграли в этом вопросе, так как приоценке дачи среди прочих факторов учитывается и качество подъездных путей. Например, если взять садовые товарищества, которые находятся рядом с д. Петришки, то у многих и до строительства МКАД был хороший подъездной путь, а вот «правым» Петришкам новая дорога ощутимо сократила дорогу от Минска.

Но появились и минусы. Недалеко от дач находится озеро с белой глиной, которое считается целебным. Сейчас озеро от поселка отделяет МКАД, то есть пройти к нему крайне проблематично. Путь до садовых товариществ сократился, однако владельцы дач потеряли доступ к озеру.

Но вот, например, такая деревня, как Прудище выиграла от строительства МКАД-2, так как теперь до нее можно доехать не только со стороны Заславля, молодечненской трассы, но и со стороны новой магистрали. Это повлияет на популярность населенного пункта, а значит, и на скорость продажи и покупки домов здесь.