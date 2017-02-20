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МКАД-2: что хорошего и плохого принесла магистраль владельцам недвижимости в пригороде?
21.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Когда новая часть дороги МКАД-2 не была введена в эксплуатацию, многие владельцы дач и домов надеялись на то, что МКАД вдохнет в их населенные пункты новую жизнь. С некоторыми деревнями и поселками так и произошло, однако есть и те, кому новая дорога несколько усложнила жизнь. К тому же, интересно выяснить, как повлияло наличие дороги на цены домов.
— Ожидания людей, которые проживали в зоне строительства дороги, сводились к тому, что цены на их дома вырастут. Некоторые действительно выиграли в этом вопросе, так как приоценке дачи среди прочих факторов учитывается и качество подъездных путей. Например, если взять садовые товарищества, которые находятся рядом с д. Петришки, то у многих и до строительства МКАД был хороший подъездной путь, а вот «правым» Петришкам новая дорога ощутимо сократила дорогу от Минска.
Но появились и минусы. Недалеко от дач находится озеро с белой глиной, которое считается целебным. Сейчас озеро от поселка отделяет МКАД, то есть пройти к нему крайне проблематично. Путь до садовых товариществ сократился, однако владельцы дач потеряли доступ к озеру.
Но вот, например, такая деревня, как Прудище выиграла от строительства МКАД-2, так как теперь до нее можно доехать не только со стороны Заславля, молодечненской трассы, но и со стороны новой магистрали. Это повлияет на популярность населенного пункта, а значит, и на скорость продажи и покупки домов здесь.
— Существует такое понятие, касающееся загородной недвижимости: перевод километров в минуты. Иногда до населенного пункта, который находится в пяти километрах от Минска, добираться дольше, чем до того, который имеет 20-километровую удаленность. Удобная дорога и подъездные пути очень важны.
Дачный кооператив вблизи деревни Казеково выиграл от строительства МКАД, так как добраться до него было сложно, но МКАД-2 упростила эту задачу. Благоустроенные подъездные пути с высокоскоростным движением теперь позволяют преодолеть приличное расстояние от столицы гораздо быстрее, чем до ее ввода.
Эксперт рассказала, что многие места, которые раньше считались «глухими» и экологичными, сейчас из-за МКАД перестали быть таковыми из-за шума и загрязнения от дороги. Сейчас еще нет большого трафика, поэтому выбросы в пределах нормы, однако дальше ситуация может ухудшиться. Например, эта проблема коснулась садовых товариществ рядом с комплексом «Линия Сталина», где пришлось даже возвести вдоль развязки трассы защитный экран. А вот жители Касыни получили давно ожидаемый «бонус», так как раньше подъезд осуществлялся только через Вишневку и Соломоречье по старой дороге. Теперь съезд с МКАД намного улучшил ситуацию.
— Едем дальше. МКАД-2 прошла между деревнями вблизи водохранилища Вяча. Путь пролегает среди бескрайних полей, мимо агрогородка Вишневка, который теперь отлично виден с трассы (что несколько снизило безупречный экологический статус этих мест). К местам сбора голубики теперь можно добраться по виадуку.
Следующие населенные пункты — Боровцы и Марковщина — оказались разделенными новой дорогой. Съезд к дачам в Боровцах отсутствует. К водохранилищу дачники теперь могут добраться лишь по пешеходной дорожке или в объезд через Паперню. Ожидание, что МКАД создаст дополнительный комфорт для жителей, оправдалось не для всех.
— Я очень много лет живу в Минске. У нас невообразимо красиво, столько чудесных уголков. Считалось, что самым красивым под Минском является логойское направление из-за своей холмистости. Я же считаю, что молодеченское направление не менее прекрасное. Здесь такие холмы, поля и перелески! Очень живописные места! Кстати, новая кольцевая «открыла» для любителей симпатичных пейзажей очень много прекрасных панорам, ранее недоступных глазу.
МКАД-2, безусловно, создавалась для удобства передвижения по стране. Для тех, чья жизнь в связи с ее появлением изменилась — несомненно, появились и плюсы, и минусы. Будем надеяться, что со временем на трассе появятся новые съезды, транспортные развязки станут благоустроенными и оборудуются защитными экранами, появятся объекты инфраструктуры и придорожного сервиса.
Фото: Павел Садовский
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